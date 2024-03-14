Какой церковный праздник отмечают 15 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать в этот день и у кого именины.

15 марта по новому церковному календарю православные вспоминают мученика Агапия и с ним семь мучеников Кесарийских. В народном календаре - Александров день. О его запретах, приметах и что отмечают в церкви 15 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

15 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 марта по новому стилю (28 марта по старому) - день памяти мучеников Агапия, Дионисия, Пуплия, Тимолая, Ромила, Александра, еще одного Дионисия и еще одного Александра.

Агапий и другие семь мучеников пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане в III-IV веках. Произошло это в городе Кесарии Палестинской.

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Это были времена, когда христиан, которые отказывались приносить жертву языческим богам, истязали и казнили. На одном из языческих праздников оказались юноши, которые исповедовали христианство - Пуплий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил. Все вместе они решили публично исповедать веру во Христа, и сами пошли к правителю Урвану. Тот, увидев, что все очень молоды, попытался уговорить их принять язычество, но юноши не сдавались. Тогда их бросили в темницу, где уже находились двое христиан - Агапий и его слуга Дионисий. Всех вместе и казнили.

Праздник 15 марта по старому стилю - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

О чем говорят приметы на 15 марта

В народном календаре 15 марта - Александров день, который прозвали так в честь двух пострадавших мучеников. По приметам дня судили о погоде:

воробьи громко чирикают - погода будет солнечной и теплой;

чайки прилетели - весна будет теплой;

яркий закат в этот день - вся неделя будет дождливой.

Считалось, что первые чайки, которые возвращаются в это время, приносят с собой тепло, но если они начинают купаться, то еще будет ненастье.

Что можно делать 15 марта

В этот день обращаются к великомученикам с просьбами молить Бога о нас.

По народным традициям в этот день благодарят лес и природу за их дары. В то же время идти в лес нельзя - там начались волчьи "свадьбы". Разрешается заниматься обыденными хлопотами, делать уборку, готовить еду.

Что нельзя делать 15 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, отказывать в помощи, завидовать, желать зла, обижать животных.

По народным поверьям, как уже говорилось, в этот день не следует идти в лес, так как там можно встретить хищника. Запрещается кричать на собак - можно потерять верного друга, а также обижать кошек. По одной из народных примет, если черный кот в этот день перейдет дорогу - это к богатству.

15 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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