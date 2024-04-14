Какой церковный праздник отмечают 15 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

15 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают благоверного киевского князя Мстислава Владимировича. Также в этот день отмечают день памяти известной Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 15 апреля по старому стилю.

15 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 апреля по новому стилю (28 апреля по старому) - день памяти благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

Мстислав I Владимирович - древнерусский князь из династии Рюриковичей, великий князь Киевский, князь Новгородский. Родился в 1076 году, был старшим сыном Владимира Мономаха и его первой жены Гиты (дочери английского короля Гарольда II Годвинсона). Также Мстислав Великий, как его называли, был последним князем, который удерживал единство Киевского государства.

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Мстислав занимал новгородский, а затем ростовский княжеский престол, правил с отцом в Киеве. В 1096 году он разбил черниговского князя Олега Святославича и заставил его взять участие в Любецком съезде 1097 - на нем было заключено соглашение о прекращении княжих распрей, а также установлен принцип наследования князьями земель своих родителей.

Мстислав также принимал участие в организованных отцом походах на половцев, эстов. После смерти отца Мстислав в 1125 занял киевский стол и продолжал оборонять государство от врагов. Он совершил ряд походов в Полоцкое княжество, успешно воевал с литовцами. Киевское государство во времена правления князя имело огромный международный престиж и многочисленные династические связи с западноевропейскими королевскими дворами.

Умер князь Мстислав 14 или 15 апреля 1132 (или 1133 года), похоронен в церкви Федоровского монастыря, который он же и построил в Киеве. В XIV веке церковь причислила его к лику святых.

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15 апреля по новому церковному календарю почитают образ Пресвятой Богородицы Владимирская, который изначально называется Вышгородская. Эта святыня - древнейшая среди семнадцати Богородичных икон, упомянутых в церковном календаре.

По преданию, этот образ Божией Матери написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезовали Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Написана икона в древнем иконографическом стиле "Елеуса", то есть "Умиление" ("Нежность") - Богородица и младенец прильнули друг к другу щеками. Словно они ведут внутренний диалог между собою, а тот, кто обращается к иконе, как будто становится участником разговора Матери и Богомладенца.

Историки установили, что во втором десятилетии ХІІ в. икону Богоматери "Нежность" передали из Константинополя в Киев святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу - в качестве приданого княжне из рода Мономаховичей. Она выходила замуж за Исаака, младшего сына императора Алексея Комнина. Икона попала в Вышгород не сразу, вероятно, что до этого она находилась в соборе святой Софии Киевской. В 1136 году икону поместили в монастыре в Вышгороде. При святом образе произошло много чудесных исцелений - поклониться ему приезжало много паломников. Именно из монастыря через несколько десятков лет сын Юрия Долгорукого, владимиро-суздальским князем Андрей Боголюбский вывез икону во Владимир-на-Клязьме (этот случай считают похищением). Сейчас Владимирская икона Божьей Матери находится при Третьяковской галерее (россия).

Праздник 15 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Тита, чудотворца.

О чем говорят приметы на 15 апреля

По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

красное солнце на заре - к ветреной погоде;

яркое солнце - жди дождя;

сильный ветер 15 апреля - погода будет погожей;

снег пошел - лето будет прохладным, а если дождь - теплым.

С этого дня пасечники выставляют на улицу улья.

Что можно делать 15 апреля

Сегодня молятся святым апостолам об исцелении от хронических болезней и материальном благополучии.

Чудотворная Вышгородская икона Божией Матери также прославилась своими исцелениями, поэтому у святыни просят спасения от самых тяжелых недугов, особенно от болезней сердца и глаз, а также защитить дом и близких людей от недоброжелателей.

Святой образ покровительствует воинам, его просят усмирить вражду и помочь установить мир, обрести благоразумие. Также Вышгородская Богородица славится как покровительница брака и семьи.

По народным традициям 15 апреля у пчеловодов принято особое внимание уделять пчелам. Также сегодня готовят целебные отвары из почек калины и рябины.

Что нельзя делать 15 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных, птиц, вредить пчелам. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, в этот день следует отказаться от горячей пищи и растительного масла, положено сухоядение.

Народные приметы дня не советуют вытряхивать подушки и матрасы, чтобы не вытрясти благополучие, а также давать в долг деньги - не вернут.

15 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор, Кондрат, Мстислав, Трофим.

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