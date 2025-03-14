14 марта в Украине отмечают большой праздник, связанный с ВСУ.

Сегодняшний день важен для украинцев, поскольку связан с большим торжеством. Мы рассказали, какой праздник 14 марта отмечают в мире и в Украине, чего категорически нельзя делать и какие есть приметы на счастье.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Венедикта. Ему молятся об исцелении болезней, особенно детских. По старому стилю верующие чтят святую Евдокию Илиопольскую. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День украинского добровольца. Мы чествуем защитников и защитниц, которые добровольно встали на защиту Родины.

Видео дня

Среди выдающихся украинцев родились сегодня композитор Петр Селецкий, художник Алексей Новакивский, актер Амвросий Бучма, писатель Василий Атаманюк.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечаются 14 марта праздники День числа пи и Международный день математики. Эти торжества празднуют все любители точных наук, обсуждая последние достижения в математической сфере.

Также в мире известны сегодня праздники День борьбы против плотин, Международный день сна, Пурим, День бабочек, День вопросов, День гения.

Из известных людей мира 14 марта родились композиторы Георг Телеман и Иоганн Штраус, медик Пауль Эрлих, физик Альберт Эйнштейн, актер Майкл Кейн

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Венедиктов день. В эту дату принято заботиться о домашнем скоте, убирать в хлеву и угощать животных. Наши предки 14 марта покупали ягнят, телят и козлят - верили, что детеныши будут здоровыми и плодовитыми. Есть примета на счастье - нужно погладить корову или козу, и попросить у неё благословения.

С 14 марта, по давним приметам, можно собирать березовый сок и сеять на огороде первые морозоустойчивые культуры.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя обижать и прогонять животных, рубить деревья и колоть дрова. Нежелательно брать в руки острые предметы вроде топора и пилы, поскольку высок риск травм.

В этот день есть такие погодные приметы:

пошел дождь - к урожайному лету;

птицы купаются в лужах - к мокрому марту;

теплый ветер дует - лето будет сырое;

если похолодало, то мороз задержится до конца месяца.

Погода 14 марта в Украине будет пасмурной, местами с дождями и грозами. Температура днем в большинстве областей будет около +19°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю в День ангела 14 марта поздравляют Михаила и Ростислава.

По старому стилю праздник 14 марта отмечают Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

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