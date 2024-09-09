Рассказываем, когда убирать морковь в Украине в 2024 году - на какие признаки ориентироваться огородникам и что советует лунный календарь.

Морковь, как и другие корнеплоды, важно вовремя выкопать. Если сделать это раньше или позже срока, то она потеряет сочность, лишится части питательных веществ или начнет трескаться. Давайте разберемся, как понять, что пора убирать морковь с грядки и когда это нужно сделать.

Когда убирать морковь на хранение - на что ориентироваться

Выкапывать овощ нужно после того, как он окончательно созрел. Чтобы понять, когда нужно убирать морковь с огорода, важно учитывать несколько факторов:

сорт моркови;

погодные условия;

внешний вид овоща.

Теперь давайте рассмотрим их по порядку.

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Сорт моркови

Ранние сорта убирают с грядки раньше - через 60-90 дней после всходов, среднеспелые – через 100-130 дней, поздние - через 130-150 дней. Если говорить о календарных сроках, то раннюю морковь в Украине собирают уже в июле, среднеспелую - в конце августа - начале сентября, позднюю - с конца сентября - в октябре.

Но - берите также во внимание погоду и внешний вид овощей.

Погодные условия

Год на год не приходится, поэтому перед тем, как копать морковь, нужно смотреть не только в календарь, но и в окно. Если осень теплая, со сбором урожая лучше не спешить, а сдвинуть на 1-2 недели - дайте корнеплодам еще набраться сока. Если же обещают заморозки, то морковь нужно выкопать до них - если овощ подмерзнет, то будет плохо храниться и на вкус станет горьковатым.

Специалисты советуют убирать морковь, когда температура воздуха будет +5°С - считается, что тогда плоды уже прекращают расти.

Внешний вид моркови

Еще один важный момент - как морковь выглядит, когда вы собрались ее копать. Если нижние листья моркови пожелтели и начинают сохнуть - можно собирать урожай. Это признак считается наиболее точным.

Когда убирать морковь на хранение по лунному календарю

Многие огородники часто ориентируются также и на лунный календарь, выбирая для сбора моркови наиболее благоприятные дни - мол, тогда она лучше хранится.

В сентябре:

благоприятные дни - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

нейтральные дни - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28.

В октябре:

благоприятные дни - 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;

нейтральные дни - 3,4, 17,18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Все остальные дни - неблагоприятные.

Ранее мы публиковали посевной календарь на сентябрь 2024, который поможет грамотно распланировать дела на участке.

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