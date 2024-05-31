Какой церковный праздник отмечают 1 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

1 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Иустина Философа и преподобного Агапита Киево-Печерского. В народе день получил название Устинов. О традициях и приметах 1 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

1 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

1 июня по новому календарному стилю (14 июня - по старому) - день памяти Иустина Философа и и преподобного Агапита Киево-Печерского.

Иустин Философ жил в Иудее, в I-II веках. С малых лет он интересовался науками и греческой философией, а когда ему исполнилось 30 лет, то он крестился и вскоре стал проповедовать в Римской империи и Азии. Спустя время Иустин создал свое училище, где преподавал христианскую философию.

Когда к власти пришел император Антонин Пий, то в государстве начались гонения на христиан. Иустин передал правителю написанную им книгу "Апологию" - в результате гонения прекратились. Но все-таки оппоненты не оставили Иустина в покое и оклеветали его. Философа судили в Риме и умер он мученической смертью. Святые мощи сейчас хранятся в Риме.

***

Преподобный Агапит Печерский жил в XI веке. О нем в рукописях монастыря говорят - "лечец безмездный". Он сам готовил лекарства на основе трав и лечил ими монахов Киево-Печерской лавры, ухаживал за больными и молился об их здравии. К Агапиту приходили и миряне - но он не брал с них денег. Известен случай, когда врач вылечил Черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Князь, чтобы отблагодарить Агапита, сам прибыл в монастырь, но монах не вышел к нему и не принял даров.

Был и другой случай. В Киеве тогда же жил врач-иностранец, который якобы по одному виду больного мог сказать о степени болезни и предсказать день смерти. Интересно, что многие "обреченные" после этого врача шли к Агапиту - и он ставил их на ноги. Когда же Агапит заболел сам, то тот самый врач предсказал ему скорую смерть - через три дня, а если этого не случится, то он станет монахом. Агапит же поведал, что Госполь призовет его к себе ерез три месяца - так и случилось. Киевский врач покаялся и принял постриг.

Мощи Агапита хранятся в Киево-Печерской лавре.

Церковный праздник 1 июня по старому стилю

1 июня по старому календарному стилю вспоминают преподобного Иоанна Готфского, епископа.

О чем говорят приметы на 1 июня

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

красная заря - к богатому урожаю ржи;

зацвела рожь - будет хороший улов карпа;

грачи ходят по траве - установится погожая погода;

радуга стоит в небе до полудня - жди скоро дождя.

В народном календаре 1 июня - праздник Устинов день. Наши предки считали, что именно в этот день весна окончательно покидает землю, а на ее место приходит лето, так и говорили: "Устин - между маем и июнем тын".

Что нельзя делать 1 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, вранья, клеветы, ругани, жадности, зависти, уныния. Нельзя отказывать в помощи, обижать кого-либо, людей или животных.

Народные приметы не советуют в этот день ставить изгородь или забор - иначе может быть пожар.

Что можно делать 1 июня

У преподобного Агапита просят исцеления от болезней, в том числе и тяжких. К святым мощам можно приложиться в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

В этот день можно делать уборку в доме, работать в огороде, а также собирать лекарственные травы - считается, что они 1 июня имеют особую силу. По поверьям, у того, кто в этот день съест горсть июнських ягод, весь год будет удачным.

1 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Гавриил, Павел, а также Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: