В эту дату отмечается День дырок от бублика и Всемирный день блондинок.

Праздник 31 мая - День дырок от бублика, Всемирный день блондинок, Всемирный день без табака, День психотерапевта, Всемирный день попугая, День велосипедного спорта, День "О чем вы думаете - то и чувствуете", День веб-дизайнера, Всемирный день борьбы с неравенством, Международный день благодарности бортпроводникам, Европейский день братьев и сестер, Европейский день соседей.

31 мая - 151-й день года (152-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 214 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

31 мая праздник отмечают в разных странах - предлагаем узнать, что и где встречают сегодня:

Видео дня

День штата Юта, День защиты слуха, День осведомленности о жаре, День бисквитного печенья "Макарун", День улыбки, День медитации - США .

. Фестиваль роз - Болгария .

. День республики - ЮАР .

. День памяти жертв политических репрессий и голода - Казахстан .

. День Кастилии-Ла-Манча - Испания .

. День скаутов - Вьетнам .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных событий, поэтому граждане могут присоединиться к празднованию любых международных торжеств.

Важные события в истории 31 мая

1578 - итальянский археолог Антонио Бозио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

1787 - в Англии организован первый в мире крикетный клуб.

1850 - отмена всеобщего избирательного права во Франции.

1859 - в Лондоне, на Часовой башне Вестминстерского дворца, запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

1879 - в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

1911 - спущен на воду британский трансатлантический лайнер "Титаник".

1941 - в Германии готический шрифт заменён на латинский.

1961 - провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю верующие отмечают церковный праздник 31 мая - день памяти апостола от 70-ти Ерма. По старому стилю православные верующие встречают Дeнь пaмяти cвятыx oтцoв ceми Вceлeнcкиx Coбopoв и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Aлтaйcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 мая

Приметы гласят, что Федор Овсяник (покровитель этого дня) может помочь молодоженам и влюбленным парам обрести долгое личное счастье. Для того чтобы так случилось, паре нужно взяться за руки и трижды обойти вокруг большого дуба. Сон на 31 мая может быть вещим, особенно если он пугающий.

Народные приметы о погоде 31 мая:

с дуба падают зеленые листья - год будет голодным;

дымный закат - скоро пойдет дождь;

много росы с утра - июль окажется жарким;

большие стаи птиц кружат в небе - к хорошей погоде.

Согласно старинным поверьям, 31 мая одиноким девушкам запрещено сидеть весь день дома - к неудачам в личной жизни. Абсолютно всем нельзя оборачиваться, если вас кто-то зовет - может быть, это нечистая сила, которая вселится в вас потом. Забудьте о том, чтобы 31 мая ломать ветки дуба, пилить его или мусорить рядом с деревом - навлечете беды.

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