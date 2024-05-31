Праздник 31 мая - День дырок от бублика, Всемирный день блондинок, Всемирный день без табака, День психотерапевта, Всемирный день попугая, День велосипедного спорта, День "О чем вы думаете - то и чувствуете", День веб-дизайнера, Всемирный день борьбы с неравенством, Международный день благодарности бортпроводникам, Европейский день братьев и сестер, Европейский день соседей.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 31 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 мая
31 мая - 151-й день года (152-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 214 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
31 мая праздник отмечают в разных странах - предлагаем узнать, что и где встречают сегодня:
- День штата Юта, День защиты слуха, День осведомленности о жаре, День бисквитного печенья "Макарун", День улыбки, День медитации - США.
- Фестиваль роз - Болгария.
- День республики - ЮАР.
- День памяти жертв политических репрессий и голода - Казахстан.
- День Кастилии-Ла-Манча - Испания.
- День скаутов - Вьетнам.
Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то наша страна не отмечает никаких важных событий, поэтому граждане могут присоединиться к празднованию любых международных торжеств.
Важные события в истории 31 мая
- 1578 - итальянский археолог Антонио Бозио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.
- 1787 - в Англии организован первый в мире крикетный клуб.
- 1850 - отмена всеобщего избирательного права во Франции.
- 1859 - в Лондоне, на Часовой башне Вестминстерского дворца, запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.
- 1879 - в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.
- 1911 - спущен на воду британский трансатлантический лайнер "Титаник".
- 1941 - в Германии готический шрифт заменён на латинский.
- 1961 - провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю верующие отмечают церковный праздник 31 мая - день памяти апостола от 70-ти Ерма. По старому стилю православные верующие встречают Дeнь пaмяти cвятыx oтцoв ceми Вceлeнcкиx Coбopoв и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Aлтaйcкoгo.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 31 мая
Приметы гласят, что Федор Овсяник (покровитель этого дня) может помочь молодоженам и влюбленным парам обрести долгое личное счастье. Для того чтобы так случилось, паре нужно взяться за руки и трижды обойти вокруг большого дуба. Сон на 31 мая может быть вещим, особенно если он пугающий.
Народные приметы о погоде 31 мая:
- с дуба падают зеленые листья - год будет голодным;
- дымный закат - скоро пойдет дождь;
- много росы с утра - июль окажется жарким;
- большие стаи птиц кружат в небе - к хорошей погоде.
Согласно старинным поверьям, 31 мая одиноким девушкам запрещено сидеть весь день дома - к неудачам в личной жизни. Абсолютно всем нельзя оборачиваться, если вас кто-то зовет - может быть, это нечистая сила, которая вселится в вас потом. Забудьте о том, чтобы 31 мая ломать ветки дуба, пилить его или мусорить рядом с деревом - навлечете беды.