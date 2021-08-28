28 августа - 240-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 125 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международная ночь летучих мышей, Всемирный день нарцисса, День "Гоняйте мышкой вокруг значков", Международный день публичного чтения комиксов.

В Украине - День авиации, День дальнобойщика, в США - Суббота "Говорите добрые слова", День вишневых слоек, День галстука-бабочки, День "Пони-экспресс", День крекеров над клавиатурой, День памяти "Радужного Моста", День радиорекламы, День "Могучих рейнджеров", День красного вина, День мечты, в Мексике - День дедушек и бабушек, в Финляндии - День финской природы, в Литве - День железнодорожника.

Памятные даты 28 августа, годовщины и события

В этот день в 1565 году был основан Сан-Агостин - Флорида, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке.

В 1850 году в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин". Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию. Со сказанием о Лоэнгрине Вагнер познакомился в 1841 году, но лишь в 1845 году он набросал эскиз поэтического текста либретто, а еще год спустя начал писать музыку. В 1847-м автор закончил клавир оперы, а в марте 1848 года – партитуру. Запланированная премьера в Дрездене не состоялась из-за начала революции в Германии, в которой автор "Лоэнгрина" принял активнейшее участие. После поражения революции опасавшемуся ареста композитору пришлось эмигрировать. Вагнер увидел свою оперу на сцене лишь через одиннадцать лет после премьеры.

Читайте такжеОреховый Спас 2021 - дата праздника, традиции и запреты дняВ 1914 году совершил свой первый полет первый цеппелин с крестообразным хвостом - "LZ-27". Выполнив около 50 полетов, он разбился в 1916 году во время вынужденной посадки.

В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника. По "Би-Би-Си" были переданы его приметы.

В 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром. Гоночная трасса, расположенная рядом с королевским парком "Монца", уже несколько раз перестраивалась и является постоянным (за исключением одного года) местом проведения Гран-при Италии в гонках "Формулы-1".

В 1937 году была основана автомобильная компания "Тойота". Отец-основатель - Киитиро Тоеда.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на сентябрь 2021: лучшие дни для работ с растениямиВ 1961 году в Торонто был открыт Хоккейный зал славы.

В 1963 году был открыт самый длинный в мире понтонный мост - около 2,5 км, который связал Сиэтл и Беллевью.

В 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 августа празднует Успение Пресвятой Богородицы, Приснодевы Марии. В народе день еще называют Первой Пречистой. Этот праздник относят к числу двунадесятых, то есть двенадцати крупнейших христианских праздников. Ему предшествует достаточно строгий Успенский пост. Слово "успение" означает мирную кончину. В этот день христиане празднуют вознесение Богородицы на небо и воссоединение с Богом.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено затевать ссоры, особенно с родными и близкими Нельзя отказывать в помощи. Наши предки считали, что сегодня не стоит ходить босиком, особенно по покрытой росой траве. Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь - дальнейшая жизнь будет омрачена трудностями и проблемами.

Приметы на 28 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая Первая Пречистая - такая и осень;

радуга - к теплой осени;

хорошая погода - бабье лето будет прохладным;

много паутины - зима будет морозной и малоснежной;

туман - к богатому урожаю грибов.

Именины 28 августа

Именины у Марии, Александра и Максима.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева