27 декабря - 361-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 4 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День соблазнения, День шиворот-навыворот, День вырезания снежинки из бумаги.

В США - День фруктового пирога, в Кыргызстане - День сотрудника паспортно-визовой службы.

Памятные даты 27 декабря, годовщины и события

27 декабря 1938 года президент США Рузвельт объявил о старте Программы обучения гражданских пилотов и формирования Гражданского аэропатруля - вспомогательной гражданской организации ВВС США.

Читайте также27 декабря: народный праздник и обычаи, что запрещено делать сегодня27 декабря - День рождения МВФ. Само решение о создании Международного валютного фонда (IMF) было принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ.

Фонд имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме "Специальных прав заимствования (СПЗ)". Финансовые ресурсы Фонда формируются главным образом за счет "квот" его 189 государств-членов, общая сумма которых в настоящее время составляет 250 млрд СПЗ, или свыше 300 млрд долларов. Квоты определяются по формуле, исходя из относительных размеров экономик государств-членов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. Члены, заимствующие средства у Фонда, в свою очередь, соглашаются осуществлять реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения.

Читайте такжеИменинники 27 декабря: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенкаРазмеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квотам. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам-членам с низким уровнем доходов. Руководящий орган Фонда – Совет управляющих, в котором представлены все страны-члены. Он собирается ежегодно. Повседневной работой руководит Исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет, 24 члена которого входят в Совет управляющих, консультирует Совет по вопросам, входящим в его компетенцию. В штате МВФ около 2500 сотрудников из 133 стран, возглавляемых директором-распорядителем, который избирается Исполнительным советом.

В 1978 году в Испании вступила в силу новая Конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

В 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 декабря чтит память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха и Ариана. Другие названия праздника: "Филимон", "Фирс", "Хозяин", "Калинники".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно тщательно умываться, в доме не должно быть не убрано. Иначе к вам может прицепиться нечисть.

Приметы на 27 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

каков Фирс - таков и февраль;

много инея - к снегопаду;

сильно каркают вороны - к сильному морозу.

Именины 27 декабря

Именины у Фирса, Филимона, Ариана и Николая.

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