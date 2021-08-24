24 августа - 236-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 129 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения картофельных чипсов, День падающей звезды, Международный день странной музыки, День консервного ножа, Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде, День разжалования планеты Плутон, День извержения Везувия.

В Украине - День Независимости, в США - День штата Мэриленд, День вафель, День персикового пирога, День ножа, День жалобы на погоду, в Грузии - День Конституции, в Уругвае - Ночь ностальгии, в Коста-Рике - День национальных парков, в Британии - День Уильяма Уилберфорса, Пивной фестиваль в Петерборо, в Либерии - День флага, в Кыргызстане - День внутренних войск МВД, в Эстонии - День Пяртеля.

Памятные даты 24 августа, годовщины и события

В 79 году нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение вулкана - Везувия. Это привело к гибели трех городов - Помпеи, Геркуланума, Стабий и нескольких небольших селений. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеи погибло около 2 тысяч человек. Среди погибших был римский историк Плиний Старший, он попытался приблизиться к Везувию на судне и лучше рассмотреть в плане научного исследования извержение и оказался в одном из очагов катастрофы.

Читайте также24 августа: народный праздник сегодня и обычаи дня24 августа - день рождения чипсов. В этот день 1853 года Джордж Крам - темнокожий шеф-повар ресторана отеля Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс штата Нью-Йорк впервые приготовил картофельные чипсы. Вскоре "саратогские чешуйки" завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Тэппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Тэппендена.

Затем появились чипсы из моркови, свеклы, редьки, яблок, груш и экзотических фруктов. В 1926 году стали продавать чипсы в вощеной бумаге, чем были сняты проблемы с хранением и перевозкой их на дальние расстояния. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. А в 1970 году их было впервые продано более чем на 1 млрд долларов. На сегодня рекорд побит в разы - только в США на чипсы люди тратят свыше 6 млрд долларов в год.

Читайте такжеИменинники 24 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВ 1869 году была запатентована первая вафельница. Ее создатель - американец голландского происхождения Корнелиус Свартхаут. Вафельница была в виде двух частей, которые соединялись вместе проволокой. Нагревали ее на углях или костре, для полной готовки переворачивали на обе стороны. С этого маленького открытия началась вафельная эпоха в США, что послужило учреждением праздника в Америке – Дня вафель.

В 1906 году в этот день президент США Теодор Рузвельт издал указ, обязывавший все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 августа чтит память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катани (Сицилия) архидьяконом. В старину верили, что в ночь на Евпла на кладбищах ходят привидения.

Что сегодня нельзя делать

Осторожнее с иглой: если уколетесь - поссоритесь, запутается нитка - к неприятностям. Еще нельзя сегодня пить алкоголь.

Приметы на 24 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

погода хорошая - осень будет теплой;

день безветренный - еще три дня погода будет такой же;

утром пошел дождь - идти он будет еще три дня.

Именины 24 августа

Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара и Марии.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева