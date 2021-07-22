22 июля - 203-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 162 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 июля Юлианского календаря.

В США - День манго, День освежающего напитка, День крысолова, День конфет фадж, в Польше - День возрождения, в Азербайджане - День национальной прессы, в Малайзии - День независимости Саравака.

Памятные даты 22 июля, годовщины и события

В 1894 году в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Их инициировал главный редактор парижской газеты "La Petite Journal" Пьер Жиффар. Участникам предстояло пройти на своих авто маршрут Париж-Руан за 12 часов. 39 автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания, 28 - "паровыми". Еще 25 устройств попали в номинацию "другие системы". После отборочных "заездов" к старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 - с паровыми двигателями. До финиша дошли лишь 17 машин. Наибольшую скорость - более 22 км/час - развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации.

Читайте такжеКурбан Байрам 2021 сегодня: правила проведения праздника, поздравления и открытки22 июля 1930 года Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

В 1946 году в Нью-Йорке завершилась Международная конференция здравоохранения, на которой был принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вступил в силу 7 апреля 1948 года.

В 1986 году в этот день палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

В 2010 году в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 июля чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе день назвали Панкратий Ягодник или Черничный день. В этот день активно собирали чернику. Считалось, что ягода обладает чудодейственными свойствами. Современная медицина этот факт подтверждает. Известно, что черника полезна людям с плохим зрением, помогает справиться с усталостью глаз, ревматизмом, болезнями желудочно-кишечного тракта.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя отказывать нуждающимся и просящим. Запрещены ссоры в семье по любому поводу. Не рекомендуется отправляться в поездку.

Приметы на 22 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Много черники уродилось - морозы зимой начнутся рано и будут сильными;

Ночью месяц плохо виден - ждите дождей до конца июля.

Именины 22 июля

Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея и Михаила.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева