22 декабря - 356-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 9 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечается День наступления ночи.

В Украине - День работников дипломатической службы, День энергетика, в США - День высадки английских колонистов, День обмена печеньем, День хлеба с финиками и орехами, День коротышек, День способностей, в Индии - День математики, во Вьетнаме - День вооружённых сил, на Кубе - День учителя, в Зимбабве - День единства, в Индонезии - День матери, в Эсватини (Свазиленд) - Праздник первых плодов "Инквала".

Памятные даты 22 декабря, годовщины и события

22 декабря 1938 года траулер "Нерин" выловил на глубине 75 м близ устья реки Чалумна, впадающей в Индийский океан южнее города Ист-Лондон в Капской провинции ЮАР, неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбу. Прибывший на место событий профессор Джеймс Смит назвал ее Latimeria chalumnae в честь директора Ист-Лондонского городского музея Марджори Куртенэ-Латимер, которой удалось разглядеть в улове траулера чудо ихтиологии.

Читайте такжеВеселые конкурсы на Новый год: для детского утренника или корпоративаОткрытие латимерии произвело сенсацию в научном мире. Рыба принадлежит к отряду целакантов, относящегося к древнему отряду кистеперых, которых ученые считали вымершими еще в меловой период. А это более 70 миллионов лет назад! Вторую латимерию поймали лишь через 16 лет после первой находки между Мадагаскаром и Восточной Африкой. Затем в этом же районе были отловлены и другие целаканты. По скелету парных плавников и некоторым другим особенностям строения эти примитивные рыбы близки к непосредственным предкам наземных позвоночных.

Читайте такжеС Новым годом 2022: теплые пожелания и красивые открытки к праздникуУ этих рыб крепкие зубы, толстая, шиповатая циклоидная чешуя и мощный плоский хвост. Шесть из семи плавников (не считая хвостового) располагаются на покрытых чешуей стеблях и напоминают конечности высших позвоночных. Седьмой, спинной плавник - веерообразный, "обычного" типа.

В 1989 году берлинские Бранденбургские ворота спустя 28 лет вновь были открыты, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

В 2015 году частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 декабря чтит память святой Анны, которая является матерью Богородицы. Анну наши предки считали покровительницей беременных. Другие названия праздника "Анна Тёмная", "Анна Зимняя".

Что сегодня нельзя делать

Анна является покровительницей многих женских профессий, поэтому в этот день нельзя заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой. Беременным женщинам нельзя встречаться с больными людьми - ребенок может родиться нездоровым. Еще женщинам в положении нельзя выполнять тяжелую физическую работу - это может навредить здоровью ребенка.

Приметы на 22 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая Анна до ночи - такая зима до весны;

солнечная погода - 31 января день будет такой же;

идет дождь - весна будет дождливой;

иней на деревьях - к хорошему урожаю.

Именины 22 декабря

Именины у Анны, Софрония, Василия, Александра, Степана и Владимира.

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