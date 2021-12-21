Когда День святой Анны в декабре и что нельзя делать в эту дату - читайте на УНИАН.

Ежегодно 22 декабря христиане отмечают важный религиозный праздник - День святой Анны. Суть праздника заключается в том, что именно тогда была зачата Пресвятая Богородица - мать Иисуса Христа. В народе эту дату прозвали "Анна Зимняя" или "Анна Холодная".

В этот день также отмечаются именины Анны.

День святой Анны 2021 - история праздника

Читайте такжеНовогодние игрушки своими руками: 5 способов недорого украсить елкуАнна и Иоаким называются Богоотцами, потому что они были предками Господа нашего во плоти - имели человеческий облик и славились, как праведные христиане. Супруги до самой старости прожили без детей и все время молили Бога, чтобы он послал им ребенка.

Будущие родители Девы Марии пообещали, что если Господь услышит их молитвы, то они отдадут дитя на служение ему. Так и произошло - Анна и Иоаким отправились в Иерусалим, там зачали и родили Марию, почти сразу отдав ее в храм.

Что нельзя делать в день Анны

Пресвятая Анна считается покровительницей женщин, беременных девушек и матерей. Именно поэтому запреты 22 декабря касаются, в основном, тех, кто ждет ребенка. В этот праздник беременным запрещено:

заниматься домашними делами;

разжигать огонь;

вязать, шить и вышивать;

стричь волосы и ногти;

общаться с больными или изувеченными людьми.

Всем остальным женщинам нельзя тяжело работать, ругаться и ссориться. Та, что нарушит запреты церкви, рискует навлечь на себя беду на многие месяцы вперед.

День святой Анны - что можно делать

Издавна девушки в этот день собирались вместе, рассказывали истории и готовились к встрече Нового года. 22 декабря можно было готовить вкусные блюда и заниматься приятными женскими делами - придумывать новогоднее меню, делать украшения для елки.

Также 22 декабря считается днем пчеловодов - производители меда проверяют ульи и читают специальные заговоры, чтобы пчелы были здоровы и давали много полезного продукта.

День святой Анны 22 декабря - приметы

какая погода до полудня - такой она будет до конца декабря;

идет дождь 22 декабря - весна будет тоже дождливой;

день без ветра - ждать хорошего урожая фруктов;

солнце ярко светит на Анну - в канун Нового года ударят морозы.

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