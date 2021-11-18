18 ноября - 322-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 43 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День отказа от курения, День придумывания секретов, День кнопочного телефона, День Микки Мауса, Всемирный день философии, Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, День обещственных организаций.

Также сегодня отмечается День рождения Деда Мороза - главного зимнего волшебника. Сколько ему лет - неизвестно, но точно больше 2000. Первые упоминания о таком персонаже датируются 1840 годом, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского.

В Украине - День сержанта ВСУ, в США - День оккультизма, День родительского участия, День осведомлённости о детском горе, День здоровья в сельских поселениях, "Великий американский дымок", День лукового супа-пюре, День "Используйте меньше вещей", День яблочного сидра, День принцесс, День поддержки "Замужем за Скорпионом", во Франции - Праздник молодого вина "Божоле нуво", в Латвии - День независимости, в Узбекистане - День флага, в Марокко - День независимости, в Омане - Национальный праздник, на Гаити - День сражения при Вертриере, в Камбодже - Водный фестиваль "Бон Ом Тук".

Памятные даты 18 ноября, годовщины и события

В 1865 году в "Saturday Press" был опубликован первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка".

В 1870 году заработала первая официальная голубиная почта, которая связала Тур и Париж. Голуби обладают острым зрением и невероятной способностью находить дорогу к дому. Человек очень давно заметил эту их способность и начал ее использовать. Описано множество случаев, когда благодаря своей пространственной памяти и летным способностям голуби, пролетев тысячи километров, возвращались в свою голубятню.

Читайте также18 ноября: народный праздник и обычаи, запреты дняТак, увезенный из Парижа в Германию голубь, был выпущен из клетки только через четыре года, и уже на второй день он очутился дома. Но впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году. Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже был открыт "голубиный почтамт", где происходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные.

Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт "эскадрильи" соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы - они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц. Кстати, почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма.

Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник. Франция - не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю №888 за большие заслуги в Первой мировой войне. После смерти легендарный голубь был похоронен со всеми воинскими почестями.

18 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, они вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Двигатель запускали рукояткой.

Читайте такжеИменины 18 ноября: кого поздравить с именинами и какое выбрать имя для ребенкаВ целом, мотоциклы появились примерно одновременно с автомобилями, а то и несколько раньше. Как правило, они рождались в мастерских будущих автопроизводителей, которые пробовали силы на более простой технике. Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, который, как и Карл Бенц, создал первые получившие реальное применение автомобили. Наличие у мотоцикла четырех колес объяснялось тем, конструктор не умел ездить на велосипеде. Два боковых колесика спасали от частых падений.

Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но "изобретать мотоцикл" не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки без амортизаторов заявил, что на эту "костедробилку" больше не сядет.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма "Пароходик Вилли" с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 ноября чтит память архиепископа Ионы. В народе праздник назвали "День Ионы". По поверью, именно 18 ноября можно приманить счастье, разбрасывая рано утром возле дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками. Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом на счастливую любовь и удачное замужество.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел. Не подписывайте никаких документов - к беде. Не делайте крупных покупок - они долго не прослужат.

Приметы на 18 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

обильный снег - зима будет снежной;

утром дождь - к вечеру заметет снегом.

Именины 18 ноября

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.

Читайте также:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева