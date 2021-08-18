18 августа - 230-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 135 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день вина "Пино-нуар", День интуитивной прозорливости, День открытия гелия, День "Никогда не сдавайся".

В Таджикистане - День медицинских работников, в Таиланде - День науки, в Казахстане - День пограничных войск, в Азербайджане - День пограничника, в Кыргызстане - День военной авиации, в Болгарии - Праздник танца панэвритмии, в Австралии - День ветеранов Вьетнама, День Лонгтан, в Бахрейне - Канун Ашура, в США - День рождения Вирджинии Дэйр, День пирога с мороженным, День каталога для заказа по почте, День плохих стихов, День супружеских пар, в Индии - День поста и духовных практик "Павитропана Экадаши".

Памятные даты 18 августа, годовщины и события

В 1826 году шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

В 1859 году француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата. Рекорд зафиксирован в Книге Гиннесса.

Читайте также18 августа: народный праздник и обычаи, запреты и приметы дняВ 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 тысячи вишневых деревьев (сакуры), которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.

В 1958 году в США был опубликован роман Владимира Набокова "Лолита". Огромной популярностью он обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, был без ума от девочек-подростков, которых он называет "нимфетками". Единственная радость в его жизни - наблюдать издалека за ними. Пытаясь хоть немного воплотить свои фантазии в реальности, он посещает проституток, а позже женится на "молодящейся" женщине, похожей на ребенка.

Читайте такжеЛегенда советского рока: интересные факты о Викторе Цое к годовщине смертиПосле развода с ней Гумберт переезжает в Америку и случайно останавливается в доме Гейзов - вдовы и ее дочери Лолиты. Герой влюбляется в девочку и любой ценой решает остаться в ее доме. Но все завершилось трагедией... Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял - напротив, "Лолита" принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию.

Впоследствии Набоков сам перевел "Лолиту" на русский язык (переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы). Роман считается одной из самых выдающихся книг XX века: он был отмечен в списке 100 лучших романов Новейшей библиотеки, вошел в список 100 лучших романов по версии журнала Time, в список 100 книг века по версии французской газеты Le Monde и дважды был экранизирован (в 1962 и 1997 годах).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 августа чтит память преподобного Евстигнея. В народе день назвали Житник.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться и долго спать.

Приметы на 18 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода 18 августа - таким будет декабрь;

выползли земляные черви - к дождю.

Именины 18 августа

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия и Марии.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева