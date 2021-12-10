10 декабря - 344-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 21 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день прав человека (ООН), Всемирный день футбола, Международный день прав животных (ООН), День десятичной классификации Дьюи, День вручения Нобелевской премии.

О том, как поздравлять с Днем футбола – читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем футбола: футбольные открытки и веселые пожелания.

Кроме того, в Великобритании сегодня - День рождественского свитера, в Швеции - День Нобеля, в Намибии - Женский день, в США - День Джейн Аддамс, День государственности штата Миссисипи, День бюро находок, День лагера, День продавца, на Мальдивах - День рыбака, в Венесуэле - День военно-воздушных сил, в Кирибати - День прав человека и мира, в Таиланде - День Конституции, в Швейцарии - Фестиваль "Эскаляд", в Аргентине - День социального работника.

Памятные даты 10 декабря, годовщины и события

7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль (10 декабря 36 год до н. э.) - это первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя. Она была найдена при раскопках в Чьяпа-де-Корсо (Мексика).

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская Академия художеств – самая влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании. Она была учреждена по приказу английского короля Георга III. Первым президентом Академии был избран знаменитый английский исторический и портретный живописец Джошуа Рейнолдс. Со дня основания академия неоднократно меняла "место жительства" и только в 1868 году окончательно обосновалась в здании Бирлингтон-хаус на улице Пикадилли в Лондоне. В настоящее время состав Академии ограничен 80 местами, из которых 14 зарезервированы для скульпторов, 12 - для архитекторов и 8 - для граверов. Остальные 46 занимают живописцы. Новые академики выбираются действующими членами Академии.

В 1901 году 10 декабря были вручены первые Нобелевские премии. Они присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Основателем премии был Альфред Нобель - известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений, самое известное среди них - динамит. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние, благодаря внедрению собственных открытий, основную часть которого он завещал на учреждение международной премии.

Кстати, последний вариант своего знаменитого завещания Нобель подписал почти за год до своей кончины - 27 ноября 1895 года. Результатом этого завещания стала организация Нобелевского фонда. На сегодняшний день за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира – кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет. Есть несколько интересных пунктов, регламентирующих выбор лауреатов. Так, Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением опять же Премии мира - она может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям). В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы. Это правило, введенное только в 1968 году, де-факто соблюдалось всегда. Денежное вознаграждение при этом делится сначала поровну между работами, а потом так же поровну между их авторами. Нобелевская премия не может присуждаться посмертно.

Читайте такжеУкрашения на Новый год 2022 своими руками: бюджетный декор квартирыНо если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурс. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. Если же и тогда премия не будет вручена, они передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда. В свою очередь лауреаты, получившие премии, должны выступить с так называемой "Нобелевской мемориальной лекцией", которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе. Процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Окончательный отбор лауреатов проводят шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет.

Обычно это происходит в октябре. А 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года), лауреатов награждают в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих - Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 декабря чтит память чудотворца подвижника Романа Антиохийского. Другие названия праздника: "Зимнее знамение", "Роман", "Романов день", "Домочадцев день". 10 декабря также отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов - иконы Пресвятой Богородицы, именуемой "Знамением".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя вязать и шить. Также не следует впускать в дом бедных и немощных. Есть поверье, что тогда сразу после их прихода начнутся бедность и болезни.

Приметы на 10 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

заря ярко-красная - будет ветрено;

печной дым стелется по земле - ждите оттепель, а если столбом вверх идет - будут морозы.

Именины 10 декабря

Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия и Андрея.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева