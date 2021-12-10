На Всемирный день футбола поздравления в прозе и пожелания своими словами, стихи футболисту, яркие и прикольные футбольные открытки – подобрал УНИАН.

10 декабря - праздник спортивный и любимый миллионами людей во всем мире. Сегодня мы по решению ООН неформально справляем Всемирный день футбола. Празднуется День футбола и в Украине, и в России, и в Казахстане, и в десятках других стран.

Какие еще праздники отмечаются в этот день, читайте в нашем материале 10 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать.

Всемирный день футбола: история праздника

В эту игру соревновались еще в Древней Греции (там ее тогда называли "битвой за мяч"), а окончательно сформировались футбольные правила в средневековой Англии. На территории Российской империи (в состав которой в те годы входила и Украина) официально первый матч по футболу сыграли 24 октября в далеком уже 1897 году. Именно в этот день состоялся первый зафиксированный и проанонсированный в прессе матч футбольных команд "Санкт-Петербургского кружка любителей спорта" ("Спорт") и "Василеостровского общества футболистов", которые и победили со счетом 6:0.

Индивидуально Украина отмечает еще один футбольный праздник: из года в год 29 апреля в стране проходит Всеукраинский день футбола. Эта дата установлена в честь первого в истории матча, когда в 1992 году сборная Украины вышла на поле в форме национальных цветов – желтого и голубого.

В этот день принято поздравлять не только футбольных тренеров и спортсменов – но и просто фанатов. Во всем мире в этот день проходит множество знаковых матчей. И специально к празднику Всемирный день футбола УНИАН подобрал поздравления в прозе и пожелания своими словами, стихи футболисту, яркие и прикольные футбольные открытки.

Всемирный день футбола - поздравления в прозе, стихи и картинки

Футболу покорились все страны и континенты, его любят взрослые и дети, он дарит нам массу ярких эмоций! Мы очень любим этот спорт. Кто-то просто иногда смотрит чемпионат из-за сборной своей страны, а кто-то путешествует по всему миру вместе с любимой командой. Но все равно, всех людей объединяет эта необъяснимая магия футбола. Спасибо огромное игрокам и тренерам за красивую игру!

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Пусть каждая цель будет пробита мячом, пусть ворота счастья и везения сопровождают вас на пути. Пусть каждый забитый гол будет только в вашу пользу. Пусть захватывающая игра футбола несет вас вдаль уверенно. Пусть голы будут не только на поле, но в личной жизни, а преданные фанаты носят на руках, превознося лавры победы только над вами. Знайте — вы самые лучшие игроки не земле.

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Всемирный день футбола отмечаем!

Пусть праздник будет, как красивый гол!

Болельщикам и игрокам желаем,

Чтоб наш футбол вперед победно шел,

Примите нынче наши поздравленья!

Любимей вида спорта в мире нет,

Всем игрокам желаем достижений,

Неповторимых матчей и побед!

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В Международный день футбола я спешу передать горячее поздравление тем, кто играет в него, и тем, кто болеет за игроков! Пусть ноги игроков будут резвыми, а у фанатов не кончаются лозунги в поддержку любимцев! Пусть те и другие живут очень счастливо!

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С Всемирным днем футбола

Тебя я поздравляю,

Для команд любимых

Я побед желаю!

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Автор: Диана Беловодская