Православный праздник сегодня - Обретение главы Иоанна Предтечи.

9 марта православные христиане почитают память Иоанна Крестителя и отмечают Обретение главы Иоанна Предтечи. Народный праздник 9 марта 2023 называется Иванов день. УНИАН рассказывает, как правильно встречать 9 марта.

Церковный праздник 9 марта - Обретение главы Иоанна Предтечи

Пророк Иоанн был тем, кто последний перед рождением Иисуса провозгласил Его пришествие на землю и крестил Спасителя в водах Иордана, а также засвидетельствовал явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Иоанн родился в семье пожилой пары - Захарии и Елисаветы. О его появлении на свет возвестил архангел Гавриил, сказав: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом". Святой родился на полгода раньше Иисуса и выжил во время избиения младенцев - мать укрылась с ним в пустыне. Там и провел он свои первые 30 лет жизни. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, ел дикий мед. В возрасте 28-30 лет начал проповедовать о скором пришествии Мессии.

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Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан многих иудеев, а также Иисуса. Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя. После этого Иоанн Креститель проповедовал и дальше, но его схватили и бросили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Иоанн обличил правителя в том, что тот отнял у брата жену и женился на ней. Предтечу казнили, отрубив ему голову. Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу.

Церковный праздник 9 марта называется Обретение главы Иоанна Предтечи. Существует три предания о чудесном явлении отсеченной головы святого верующим: первое обретение произошло в IV веке, второе - в V веке, третье - в IX веке. 9 марта празднуют первое и второе обретения. Согласно преданию, жена царя Ирода Филиппа I не позволила похоронить голову святого вместе с телом. Поэтому служанка тайно вынесла ее в кувшине и похоронила на Елеонской горе в Иерусалиме. Когда на этом месте начали строить церковь, то обнаружили мощи пророка и спрятали их в храме, который позже разрушился. Второй раз главу Иоанна нашли двое монахов-паломников - Креститель явился им и указал на место, где нужно искать. Монахи передали голову встретившемуся гончару и тот всю жизнь бережно хранил ее, а перед смертью поместил мощи в сосуд и передал сестре. Затем главу Иоанна нашли в пещере возле города Емессы и переправили ее в Константинополь.

Приметы 9 марта

По приметам этого дня судят о весне и погоде:

если в этот день поют синицы - быть теплу;

если птицы прилетели рано, то год будет урожайным;

если на 9 марта нет снега - к ранней весне;

какой день сегодня - такая и Пасха будет;

птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным.

Считается, что увидеть сегодня первых прилетевших скворцов, жаворонков или аистов - добрый знак.

Что можно делать 9 марта

В этот день молились святому Иоанну об избавлении от головной боли, а также просили здоровья и хорошего урожая. Сегодня можно заниматься обычными запланированными делами, но избегать переутомления, стараться избегать конфликтов. Также считалось, что в этот день птицы начинают вить гнезда, поэтому на деревьях развешивали кормушки с зерном или скворечники.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать, чтобы не отвадить достаток в доме. Нельзя рубить деревья - к несчастью, и жечь костры - к разладу в семье, а также запрещается брать в руки что-либо острое, даже нож или ножницы. Хлеб по традиции в этот день разламывали руками. В этот день запрещалось есть круглые красные овощи и фрукты - они являются символом праздника. Нельзя пить алкоголь и сквернословить, петь и танцевать.

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