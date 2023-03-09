Народный праздник 9 марта известен под названиями Иванов день, Обретение главы Иоанна Предтечи.

9 марта христиане чтят память святого Иоанна Предтечи и обретение его головы. 11 сентября верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи, когда святому отрубили голову. Голова пророка попадала из рук в руки, пока её не нашли христиане. Верующие похоронили святыню как полагается, что называют Обретением.

Наши предки заметили, что с 9 марта птицы начинают строить гнезда и высиживать яйца. Очень хорошей приметой считалось, если птицы поселились возле дома или в саду, ведь они охотятся на вредителей деревьев. Чтобы птицы охотнее селились возле дома, для них мастерили скворечники и насыпали туда зерно.

Но не всех птиц наши предки хотели видеть возле дома. Несчастливой приметой считалось, если возле жилья селились вороны. Считалось, что эти птицы приносят несчастье и нагоняют ночные кошмары.

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9 марта считается хорошим днем для рыбалки. Из пойманной рыбы готовили уху и пироги.

Что нельзя делать 9 марта

В этот день категорически нельзя пить алкоголь, иначе у человека разовьется алкоголизм. Также в этот день нельзя подкармливать ворон хлебом или зерном.

Приметы погоды 9 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне дерева - к похолоданию.

Если рыба хорошо клюет, то скоро потеплеет.

Утки и гуси прячут голову под крыло - к похолоданию.

Кукушка поет вечером - к похолоданию.

Теплый ветер подул - лето будет дождливым и теплым.

Если на Обретение лежит снег, то до апреля ещё будут снегопады.

Если идет дождь, то и на Пасху будет дождливо.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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