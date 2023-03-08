8 марта в мире отмечается Международный женский день. Православные в этот день почитают память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Народный праздник 8 марта 2023 называется "Кислые девки". УНИАН рассказывает, как нужно провести этот день и что нельзя делать 8 марта.
Церковный праздник 8 марта - день памяти святого Поликарпа Смирнского
Святой Поликарп родился и жил в I-II веках, на территории современной Турции. Сам он был сиротой, которого усыновила и воспитала христианка Каллиста. Когда она умерла, Поликарп раздал имущество бедным, а сам стал аскетом.
Его учителем был апостол Иоанн Богослов. Со временем и сам святой стал самым уважаемым богословом в Малой Азии, его поставили дьяконом, а затем епископом Смирны, а вокруг него собрались уже его ученики. Святой Поликарп создал "Послание к Филиппинцам". Всю жизнь провел в служении Богу, но ему не дали спокойно отойти в мир иной. Когда Поликарпу было 86 лем, начались гонения на христиан. Его также заставляли отречься от Христа, но он отказался - тогда святого сожгли заживо.
Приметы 8 марта
Много примет этого дня связано с птицами:
- если сороки улетели в лес - скоро наступит тепло;
- слышен стук дятла - весна будет поздней;
- воробьи начали вить гнезда - холодов больше не будет;
- голуби воркуют - к хорошей и ясной погоде;
- сорока спряталась под крышу - будет метель;
- в реках и озерах не сошел лед - весной не будет улова;
- если в этот день туман - к дождливому сырому лету.
В народе 8 марта считался женским днем еще до появления Международного женского дня. Назывался он "Кислые девки": существовало поверье, что если до 8 марта девушка не обручилась, то будет девкой до лета.
Что можно делать 8 марта
В этот день незамужним девушкам полагалось испечь пироги - ими угощали незамужних подруг, чтобы приблизить замужество. Также нужно было обязательно угоститься чужой выпечкой. 8 марта можно гадать на суженого в кругу подруг и делать обряды для привлечения жениха - нужно было незаметно для домочадцев вмести уличный мусор в дом со словами: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов".
Что сегодня нельзя делать
Женщинам категорически не рекомендовалось проводить праздник исключительно в женской компании - должен быть рядом хотя бы один мужчина. Нельзя в этот день делать уборку, особенно сметать паутину и убивать пауков - иначе в доме не будет счастья. Запрещено в этот день ходить в старых вещах.