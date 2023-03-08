8 марта церковь отмечает праздник в честь священномученика Поликарпа. А в мире 8 марта отмечается Международный женский день.
Наши предки в эту дату продолжали готовиться к посевному сезону, сажали рассаду, высаживали и белили деревья. В теплые года к 8 марта таял весь снег и появлялась молодая трава. Тогда мужчины выгоняли коров и овец пастись на поле.
В этот день в Киевской Руси незамужние девушки собирались на посиделки и сплетничали о женихах. Они старались найти себе пару и выйти замуж в течение марта, иначе опасались, что потом из-за хлопот парням до самой зимы будет не до женитьбы.
В день Поликарпа в Киевской Руси выпекали дрожжевые пирожки. Для начинки брали яйца или рыбу. Пирогами женщины угощали мужей или женихов.
Хорошей приметой в этот день считается провести уборку в доме и подмести все полы от пыли. Такой ритуал принесет в семью счастье и пополнение.
Что нельзя делать 8 марта
В этот день нельзя ничего одалживать, иначе проведете год в долгах.
Также 8 марта нельзя рассказывать никому о хорошем сне, иначе он точно не сбудется. А вот о кошмаре можно рассказать, чтобы он не воплотился.
Приметы погоды 8 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Увидеть паука сегодня - к ранней весне.
- Если лед не сошел с водоемов, то рыбалка весной будет плохая.
- Птицы вьют гнезда с южной стороны зданий и деревьев - к холодной весне.
- Туманный день 8 марта предвещает сырое и дождливое лето.
- Если воробьи вьют гнезда, то морозов больше не будет.
- Сорока прячется в дупло или под крышу - к похолоданию.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.