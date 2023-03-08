Народный праздник 8 марта известен под названиями Поликарпов день, Кислые девки.

8 марта церковь отмечает праздник в честь священномученика Поликарпа. А в мире 8 марта отмечается Международный женский день.

Наши предки в эту дату продолжали готовиться к посевному сезону, сажали рассаду, высаживали и белили деревья. В теплые года к 8 марта таял весь снег и появлялась молодая трава. Тогда мужчины выгоняли коров и овец пастись на поле.

В этот день в Киевской Руси незамужние девушки собирались на посиделки и сплетничали о женихах. Они старались найти себе пару и выйти замуж в течение марта, иначе опасались, что потом из-за хлопот парням до самой зимы будет не до женитьбы.

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В день Поликарпа в Киевской Руси выпекали дрожжевые пирожки. Для начинки брали яйца или рыбу. Пирогами женщины угощали мужей или женихов.

Хорошей приметой в этот день считается провести уборку в доме и подмести все полы от пыли. Такой ритуал принесет в семью счастье и пополнение.

Что нельзя делать 8 марта

В этот день нельзя ничего одалживать, иначе проведете год в долгах.

Также 8 марта нельзя рассказывать никому о хорошем сне, иначе он точно не сбудется. А вот о кошмаре можно рассказать, чтобы он не воплотился.

Приметы погоды 8 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Увидеть паука сегодня - к ранней весне.

Если лед не сошел с водоемов, то рыбалка весной будет плохая.

Птицы вьют гнезда с южной стороны зданий и деревьев - к холодной весне.

Туманный день 8 марта предвещает сырое и дождливое лето.

Если воробьи вьют гнезда, то морозов больше не будет.

Сорока прячется в дупло или под крышу - к похолоданию.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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