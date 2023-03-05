Сегодня в церковном календаре отмечают Торжество Православия и день памяти епископа Льва Катанского.

5 марта 2023, в первое воскресенье Великого поста, верующие празднуют Торжество Православия, а также сегодня чтят память святого Льва Катанского. УНИАН рассказывает, что можно и что нельзя делать на православный праздник 5 марта.

Народный праздник 5 марта 2023 называется Катальщик.

Церковный праздник 5 марта 2023 - Торжество Православия

5 марта 2023 года, в первую неделю (воскресенье) Великого поста верующие отмечают день Торжества Православия. Истоки этого праздника уходят в IX век: тогда Константинопольский собор Православной церкви опроверг и осудил учение иконоборчества, которое утверждало, что молиться перед образами нельзя. Иконоборцев объявили еретиками, а праздник Торжества Православия стал символом победы Церкви над врагами веры.

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Торжество Православия отмечают уже больше десяти веков. Этим праздником завершается первая и одна из самых строгих недель Великого поста. Считается, что если она прошла хорошо и без греха, то это светлое воскресенье можно назвать личным Торжеством Православия и победой над своими слабостями.

В храмах в этот день совершается особый чин православия перед иконами Иисуса Христа и Божией Матери. Служители читают "Символ веры", произносят анафемы и провозглашают вечную память всем защитникам православия. Молятся также о всех заблудших и отошедших от веры и просят спасение для их душ.

Церковный праздник 5 марта 2023 - день памяти святого Льва Катанского

Святой Лев родился и жил в VII-VIII веках в городе Катана, на Сицилии. Именно поэтому его прозвали Катанским. Известен был своей добротой и милосердием, особенно к нищим, за это и свою веру получил дар целительства и чудотворения.

В свое время Льва Катанского поставили епископом в городе, где он построил два храма.Существует также легенда, по которой Лев победил местного чародея Илидора. Когда тот отказался отХриста и завоевал почитание народа с помощью демонических чудес, а также решил прервать службу, святой решил показать истинную суть мага. Он вывел его из храма на площадь, приказал развести костерь и вошел в пламя вместе с чародеем, удерживая его омофором (широкая лента из облачения священнослужителей). Маг сгорел, а святой Лев вышел из огня целым и невредимым - после этого его стали звать Чудотворцем.

Мощи святого находятся в римском храме святого Мартина и также обладают силой - были известны случаи исцеления людей.

Приметы на 5 марта

По приметам этого дня судили о погоде и урожае:

вороны и сороки в снегу купаются - будет оттепель;

сменился ветер - скоро потеплеет, но ненадолго.

если на 5 марта выпал снег и так и не растаял - будет неурожай;

если снег с дождем пойдет - быть половодью.

Также в этот день прощались с зимой и в последний раз катались на санках. Существовала примета, что чем дальше унесут тебя санки, тем счастливее станешь.

Что можно делать 5 марта

Главным обычаем этого дня было приготовление колобков. Хозяйки пекли эти шары с особым задумом - чтобы все катилось к счасть. Назывались такие колобки кокурами. И, как уже говорилось, в этот день полагалось прокатиться на санках.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещалось стричь маленьких детей до 7 лет, иначе ребенок может заболеть. Во что бы то ни стало в этот день нельзя заболеть - выздоравливать будешь очень долго. Не стоит начинать новые дела и давать обещания - будет трудно выполнить.Также нельзя 5 марта надевать изношенную обувь, наоборот, нужно такую выбросить, чтобы привлечь в дом богатство.

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