Каким святым молятся верующие в православный праздник 27 декабря - узнайте на УНИАН.

Фирс, Левкий и Каллиник жили в городе Кесарии. Во времена гонения на христиан туда прибыл Кумврий и стал жестоко мучить верующих. Левкий уличил его в этом, тогда он убил христианина. Позднее к нему пришел Фирс с более суровым обличением, тогда Кумврий убеждал святого отречься от Христа. Фирс отказался, тогда его долго мучили, но он оставался невредимым. Видя такие чудеса, язычник Каллиник остриг волосы и крестился. За такое предательство Каллиника казнили, а Фирс, помолившись, скончался сам.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 27 декабря - Калинники.

Православный праздник 27 декабря - день памяти Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Читайте такжеИменинники 27 декабря: кого поздравить с Днем ангела и как назвать ребенкаАриан был правителем в городе Фиваиде, во времена гонения на христиан при императоре Диоклетиане, он прибыл в Антиохию и стал мучить верующих. Аполлоний был клириком и договорился с Филимоном - придворным музыкантом - что тот за деньги наденет языческие одежды и принесет жертву идолам вместо Аполлония. Филимон согласился, но Господь вызвал его к себе, тогда язычник уверовал во Христа.

За такие действия Ариан вызвал к себе Филимона и Аполлония, долго мучил их. Во время пыток стрела, которой воины хотели пронзить тело Филимона, отскочила и попала в глаз Ариану. Он стал просить об исцелении, тот отказался. Оба мученика скончались, а Ариан страдал от глазной болезни и вылечился с помощью земли с могилы верующих. Тогда он поверил во Христа и принял крещение всей семьей. Узнав об этом, император Диоклетиан приказал утопить Ариана и его воинов, старшим из которых был Феотих.

Приметы 27 декабря

тепло сегодня - лето будет жарким;

погода несколько раз меняется - наступит оттепель;

ночью иней покрыл деревья - ждать снегопада;

какая погода сегодня - такая будет и в феврале.

Что сегодня нельзя делать

Так как 27 декабря продолжается Рождественский пост, запрещено пить алкоголь, употреблять пищу животного происхождения и молочные продукты. Нельзя пренебрегать гигиеническими процедурами - наши предки в этот день тщательно умывались, так как считали, что вода очищает от нечистой силы.

Что можно делать 27 декабря

Эта дата в народе стала известной, как день, когда на улицу выходит нечисть, в том числе оборотни, которые превращаются в животных и других людей. Славяне даже видели покойников, которые стучатся в дома в темное время суток. Но существовало поверье, что такие сущности не трогают хороших хозяев, поэтому люди в этот день активно убирали дома и наводили порядок.

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