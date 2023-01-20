Что можно и нельзя делать на православный праздник 20 января - узнайте на УНИАН.

Сегодня православная церковь чтит память Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя и отмечает Собор Иоанна Предтечи 2023. Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Его в водах Иордана и засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Святого Иоанна считали покровителем сельского хозяйства и пчеловодства и молились ему о хорошем приплоде у скотины, а также об избавлении от головной боли. В народе этот день называют Иван Бражник или Зимний свадебник.

Православный праздник 20 января - Собор Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Святой родился на полгода раньше Иисуса. Мать с ним укрылась в пустыне во время избиения младенцев - так он выжил.

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30 лет Иоанн провел в пустыне. Он рос, не зная людей, человеческих грехов и слабостей. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или плодами рожкового дерева). В 28-30 лет начал проповедовать - рассказывал о скором пришествии Мессии и призывал людей покаяться путем крещения.

В реке Иордан Предтеча крестил иудеев, а потом и самого Иисуса. Увидев его, Иоанн сказал: "Вот Агнец Божий, который берет (на себя) грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня".

Во время крещения на Христа сошел Святой дух в виде голубя - так при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса.

После этого Иоанн Креститель продолжил проповедовать, пока его не заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Иоанн обличал Ирода в том, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение законов. В темнице Иоанна Предтечу казнили.

Иоанна прозвали Предтечей за то, что он родился раньше Христа, то есть предшествовал Ему, а важнейшей частью служения святого была проповедь о скором пришествии Мессии.

Приметы на 20 января

В народе верили, что Иоанн Предтеча несет первую весточку о весне, поэтому многие приметы 20 января предсказывают будущую весну и лето:

если погода будет ясной и холодной - это к засушливому лету;

если сегодня пойдет снег - будет идти до самой Масленицы;

если мороз на 20 января продержится после неделю - сразу после этого будет оттепель;

яркое солнце в полдень сегодня - к ранней весне.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя употреблять мясо - еда на столе должна быть скромной и постной. Также в старину в этот день запрещалось принимать подарки от незнакомцев: они могут передать свои болезни и неприятности.

Категорически сегодня нельзя давать деньги в долг. Но нужно помочь родным людям, если они об этом попросят.

Что можно делать 20 января

По традиции в первый день после Крещения нужно "запивать зло" освященной крещенской водой - считается, что это зарядит здоровьем на целый год. Также в этот период массово праздновали свадьбы и хорошей приметой считалось заключить брак именно на Иоанна Крестителя.

В народе сегодня кормили скот обрядовой пищей - давали животным хлеб с солью и блины. Верили, что это может повысить плодовитость скотины.

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