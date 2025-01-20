20 января как в Украине, так и в мире отмечается несколько важных памятных дат.

Дата 20 января известна несколькими памятными событиями и приметами. Мы подробно рассказали, какой праздник 20 января отмечается в Украине и в мире, как счастливо провести этот день и чего нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти затворников Евфимия Великого и Лаврентия Киево-Печерского, а также мучеников Пинны, Риммы и Инны. По старому стилю верующие празднуют Собор Иоанна Предтечи.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и какие есть приметы на счастье.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День Автономной Республики Крым. Именно в эту дату в 1991 году на полуострове прошел референдум, на котором крымчане согласились на автономию. В День Крыма мы чествуем историю и традиции полуострова, который, не смотря на незаконную аннексию РФ, остается частью Украины.

Также украинцы отмечают 20 января праздник День памяти защитников Донецкого аэропорта или День киборгов. Украинские военные проявили небывалое мужество, обороняя аэропорт против более численного войска оккупантов. В этот день мы не только чтим подвиг "киборгов" и волонтеров, которые им помогали, но также чествуем погибших украинских героев.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились скрипач Михаил Эльман, писатель Евгений Маланюк, экономист Михаил Туган-Барановский.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечаются сегодня праздники Международный день принятия людей с инвалидностью, День видеокамеры, День распространения знаний о пингвинах, День любителей сыра, День Мартина Лютера Кинга, День инаугурации президента США.

Из мировых знаменитостей в сегодняшний день родились писатель Абрахам Меррит, режиссеры Федерико Феллини и Дэвид Линч, актриса Патриция Нил, космонавт Базз Олдрин, рок-музыкант Пол Стэнли, актер Омар Си.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Ефимов день. Хозяйки в этот день выпекали круглый хлеб в форме солнца, чтобы раздать всем родным. Остатки выпечки отдавали животным. Святому Евфимию молились о излечении душевных и телесных недугов, принятии трудных решений, о беременности и легких родах.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя легкомысленно обращаться с огнем и острыми предметами, оставлять огонь не затушенным. Возрастает риск ожогов и порезов. Также не стоит одалживать другим людям личные вещи и одежду, иначе отдадите свое счастье.

В эту дату известны такие погодные приметы:

холодный и ясный день предвещает засушливое лето;

если идет снег или дождь, то год будет урожайным;

южный ветер предвещает прохладное лето;

солнце в полдень показалось на небе и ярко светит - к ранней весне.

Погода 20 января в Украине будет теплой и без осадков, с переменной облачностью и слабым ветром.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 20 января отмечают Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

По старому стилю праздник 20 января наступает у Афанасия, Василия, Ивана, Яна.

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