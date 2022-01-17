Что можно и нельзя делать на православный праздник 17 января - узнайте на УНИАН.

Зосима был монахом родом из Киликии, жил в пустыне. В эпоху правления царя Диоклетиана, когда было воздвигнуто гонение на христиан, Зосиму нашли в пустыне и стали мучить за веру. Тогда человек, который был смотрителем за узниками, видя непреклонность Зосимы, принял христианство. Мученика отпустили и он вместе со смотрителем снова отправился в пустыню. Прославился многими подвигами, скончался в преклонных летах.

Читайте такжеИменины 17 января: как назвать ребенка и кто отмечает день ангелаО преподобном Феоктисте известно, что он жил около 800 года при императоре Феодосии Малом. Был учеником Евфимия Великого и игуменом в Кукуме Сикелийском. От Господа удостоился ангельского образа.

В честь памяти двух святых сегодня отмечается народный праздник 17 января - Зосима и Феокост.

Православный праздник 17 января - Собор 70 апостолов

После того, как Господь наш Иисус Христос преобразился, он выбрал себе последователей из числа учеников. Сначала 12, а затем - 70, наделил их даром исцеления и благословил на проповедование христианства и изгнание бесов из людей. Святые апостолы продолжали дело Христа, поэтому церковь празднует память каждого из них в отдельные дни в году. Но память всех одновременно почитается 17 января.

Приметы 17 января

звездное небо без туч - дни будут ясными и морозными;

на деревьях лежит много снега - у пчеловодов будет удачный год с хорошим урожаем;

слышно крик лисы в лесу - ждать ненастья;

если в этот день обойти вокруг дома несколько раз, держа в руках икону и произнося молитву, нечистая сила покинет жилище.

Что сегодня нельзя делать

По народным поверьям, тем, кто собирается в путешествие, следует быть осторожными в дороге и ни в коем случае не брать с собой маленьких детей. Нежелательно заниматься финансовыми делами или недвижимостью. Церковь запрещает играть свадьбы.

Что можно делать 17 января

Наши предки в этот день разводили костры и прыгали через огонь, чтобы отпугнуть нечистую силу, а также очиститься. 17 января недаром называется "Зосима-пчельник" - день удачен для пчеловодов, поэтому они должны молиться святому, чтобы в следующем году собрать хороший урожай меда.

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