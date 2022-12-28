УНИАН расскажет украинцам, как встретить Новый год 2023 без света весело и интересно.

Из-за террористических атак россиян по критическим объектам Новый год 2023 для многих украинцев пройдет в условиях отключений света. Но оккупанты не заберут у нас праздник. Украинцы неоднократно доказывали, что даже в таких трудных условиях они могут отмечать торжества и радоваться жизни.

УНИАН дал рекомендации о том, как вкусно и интересно встретить Новый год 2023, если на праздник отключат свет.

Чем заняться без света на Новый год - идеи развлечений

Украинцы придумали немало идей о том, как встретить Новый год даже без света. Варианты развлечений зависят от того, сколько людей принимает в них участие и есть ли среди них дети. Вот несколько идей о том, чем заняться в новогоднюю ночь без света:

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расскажите друг другу истории из своего детства, которые ваши близкие не знают;

напишите друг другу "письма в будущее", которые откроете на следующий Новый год или после окончания войны;

поиграйте в карточные или настольные игры;

приготовьте вместе большой таз салата или испеките гигантский торт, если у вас есть газовая плита;

посмотрите новогодние фильмы, которые можно скачать заранее;

устройте новогодние гадания на растаявшем воске или кофейной гуще.

Не забывайте привлекать к занятию детей, чтобы им не было скучно. Также вместе с малышом можно изготовить елочные игрушки своими руками.

Что приготовить на Новый год без света - легкие блюда

Даже без света можно приготовить вкусное новогоднее меню. Если у вас есть газовая плита, то для вас доступны сотни вариантов того, что приготовить на Новый год.

Если же в доме всё работает от электричества, то на стол можно подать легкие закуски и бутерброды, которые готовятся без термической обработки. Вот несколько вариантов, что приготовить без плиты и духовки:

шаурма с бужениной, сыром и овощами;

хот-доги с сосисками, овощами и соусом;

бутерброды на Новый год со шпротами, икрой или красной рыбой;

сэндвичи с салями и сыром, или с тунцом, сыром и помидором;

канапе на шпашках;

на десерт можно сделать вафельный торт.

Преимущество таких блюд в том, что готовятся они очень легко и быстро - буквально за 15-20 минут. Такие блюда лучше готовить на один раз, иначе они быстро испортятся без холодильника.

Чем осветить комнату на Новый год

Комнату на Новый год можно осветить гирляндой на батарейках или свечами. Ранее УНИАН писал, как сделать, чтобы свеча долго горела и её хватило на всю новогоднюю ночь. Для этого в расплавленный воск во время горения можно подсыпать соль, или оставить свечу в морозилке на несколько часов перед зажиганием. Для долгого горения рекомендуется использовать гелевые свечи, но с ними нужно регулярно проветривать комнату.

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