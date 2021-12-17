Елочные игрушки своими позволят украсить вечнозеленую красавицу уютно и недорого.

За несколько дней до Нового года мы распаковываем коробки с елочными игрушками и украшаем праздничное дерево. Необязательно покупать в магазине украшения с большой наценкой. Делать елочные игрушки своими руками просто и весело, а елка с ними выглядит по-домашнему уютно. Можно привлечь к процессу детей – они могут подсказать интересные варианты.

Ранее мы рассказывали, как сделать подарок на Новый год своими руками.

Игрушки на елку из шишек

Красивые, натуральные и бесплатные украшения на елку можно сделать из елочных шишек. Соберите крупные шишки и украсьте по своему вкусу. На шишки можно приклеить бусинки или глиттер, приклеить сверху на шишку красивый бант.

Елочная игрушка из винных пробок

Если у вас есть много винных пробок, из них можно склеить простую елочку. Весь процесс вы можете посмотреть в видеоинструкции. Игрушку также можно сделать из одной длинной пробки: для этого на пробке фломастером рисуют глаза и улыбкой, а посередине приклеивают бант.

Елочные игрушки из войлока

Сделать елочную игрушку из войлока очень просто – для этого не нужна сложная техника или труднодоступные предметы. Понадобится лишь войлочная ткань, шаблон рисунка, толстая иголка, нить, вата и любые украшения (бисер, пуговицы).

К войлочной ткани приложите шаблон узора на картоне или ткани и обведите карандашом. Из войлока вырежьте две фигуры по шаблону (звезды, елки, рукавицы, оленей). Сшейте их нитью и оставьте маленькое пространство незашитым. Наполните игрушку ватой и зашейте непрошитое место. Внутрь игрушки вместо ваты можно вставить колокольчик – тогда она будет звенеть на елке.

Елочные игрушки своими руками из природных материалов

Оригинальное и ароматное украшение для елки можно сделать из цитруса. Для этого апельсин, грейпфрут или помело нужно нарезать аккуратными кружочками. Внутрь кружочка вставьте звездочку аниса, корицы или бадьяна. Высушите цитрусы в духовке и нанижите на ниточку. Ароматное украшение готово.

Звезда на елку своими руками

Такие красивые и мягкие игрушки может сделать даже ребенок. Для игрушки понадобится лист картона и моток шерстяных ниток. Вырежьте из картона основу звезды и намотайте на неё нитки. Можно сделать звезды разных цветов.

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Автор: Екатерина Пулатова