Где отметить, как одеться и что приготовить на Новый год - УНИАН нашел ответы на эти непростые вопросы.

Главный праздник года уже на носу. Украинцы отсчитывают часы до боя курантов. Уже скоро 2022 год сменит на календаре текущий. Чтобы праздник прошел идеально и надолго запомнился, следует немного к нему подготовиться.

Где встретить Новый год 2022

Где отпраздновать Новый год - актуальный вопрос в период пандемии коронавируса. Для некоторых украинцев этот праздник является хорошим поводом посетить интересное место. Украина богата хорошими местами для встречи праздника, но стоит учитывать, что билеты на транспорт и аренда жилья в новогодний период дорогие.

Если вы не хотите уезжать, можно отметить праздник дома или на городской елке. Новый год в Киеве будут встречать на Софиевской площади. Помимо тридцатиметровой зеленой красавицы на новогодней локации будет вертеп, ларьки с едой, фотозоны, конкурсы и множество других развлечений.

Что надеть на Новый год 2022

2022 год будет годом Тигра – гордого и аристократичного животного. Чтобы задобрить этот знак, стоит использовать в одежде определенные цвета. Самыми удачными считаются все "тигровые" оттенки – белый, черный, оранжевый, желтый. Также удачными цветами наряда считаются голубой, синий, золотой. Подробнее о том, что надеть на Новый год 2022, читайте в нашем материале.

Что приготовить на Новый год 2022

Новый год невозможно представить без богато накрытого и вкусного стола. УНИАН публиковал меню на Новый год 2022 с множеством вкусных идей – ограничивается оно лишь вашей фантазией.

На нашем сайте также опубликованы горячие блюда на Новый год и вкусные закуски на новогодний стол "пятиминутки", а также забавные блюда в форме тигра, которые помогут задобрить символ года.

Как встретить Новый год 2022: советы и запреты

Встречать Новый год лучше в чистой и убранной квартира – это не только хорошая примета, но и гарантия праздничного настроения. Перед праздником стоит отдать все долги и помириться с родными, если вы в ссоре. Встречайте 2022 год в хорошем настроении и с улыбкой – тогда весь год будет таким.

31 декабря нужно подвести итоги минувшего года и составить план на следующий. Напишите желания на следующий год на листочке и сожгите его. Пепел положите в бокал с шампанским и выпейте залпом – такой ритуал поможет исполнить ваши желания. Другие приметы и ритуалы на Новый год мы перечисляли ранее.

Как бы не прошел ваш Новый год, мы желаем вам хорошего настроения и положительных эмоций. УНИАН поздравляет вас с праздником!

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