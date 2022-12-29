Что можно сделать интересного для ребенка на Новый год и как отмечать праздник с малышом - узнайте в материале УНИАН.

Новый год - событие, которое нужно праздновать с родными, именно поэтому важно продумать программу заранее, чтобы ни вам, ни вашим детям не было скучно. УНИАН расскажет, как круто провести Новый год с семьей и какие развлечения выбрать.

Ранее мы говорили о том, как поднять настроение на Новый год 2023, если его совсем нет.

Как отметить новый год с годовалым ребенком или чуть-чуть старше

Мамам и папам, которые хотят весело отметить Новый год с ребенком 2 лет или чуть меньше\больше, советуем позаботиться об атмосфере праздника заранее. Нарядите елку вместе с малышом, нарисуйте поздравительные открытки, напишите письмо Деду Морозу. Дети в таком возрасте уже интересуются праздником - для них новогодняя ночь полна волшебства, поэтому активно привлекайте малышей к участию в создании магии.

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Также вы можете пригласить в гости друзей, у которых есть дети такого же возраста, как ваше чадо. В таком случае им будет нескучно вместе - мальчики и девочки найдут, чем себя занять, и смогут общаться друг с другом, пока взрослые будут заняты. Не лишней окажется и прогулка на свежем воздухе, но лучше отправляться на нее вечером - ночью ребенок может устать и начать капризничать.

Родителям грудного ребенка стоит воздержаться от шумного отмечания Нового года. До года малыш очень сильно нуждается в вашем внимании, а также неспособен понять атмосферу праздника, поэтому лучше перенести громкую вечеринку на следующий год. К тому же, петарды, фейерверки, музыка и веселые компании могут напугать малыша и ничего, кроме слез и бессонной ночи вы не получите.

Как провести Новый год с детьми 4-5 лет

Малыши старшего возраста активно принимают участие в праздновании Нового года и уже вполне могут помочь взрослым встретить этот праздник весело. Идеальным вариантом будет организовать детский стол, обустроить тематическую фотозону, предложить детям своими руками смастерить новогодние поделки и простые украшения. Также стоит выбрать несколько увлекательных новогодних фильмов или мультиков, чтобы и родителям, и детям было интересно их смотреть.

Укладывать спать насильно ребенка в таком возрасте не стоит - скорее всего, он будет против подобного отношения и начнет плакать. Позвольте маленькому человеку самостоятельно решить, когда он устает и хочет отправляться в кровать - пусть Новый год станет для малыша этапом личного взросления.

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