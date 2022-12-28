Не все ждут Нового года и радуются праздникам, хотя ощутить атмосферу чуда всегда приятно.

Чем ближе Новый год 2023, тем чаще многие понимают, что у них нет никакого праздничного настроения. Суета, подарки и разговоры о веселье не всегда радуют, а потому порой все праздничные хлопоты могут вызывать лишь раздражение. Попробуйте разобраться в проблеме и поднять себе настроение на Новый год.

В этой статье вы узнаете, что делать если нет настроения в Новый год и как создать новогоднее настроение. Оказывается, вернуть веру в чудо не так и сложно, важно не слишком на себя давить. Многие люди не обращают внимание на такие проблемы и не стараются понять, почему перед Новым годом нет настроения, чем лишают себя множества приятных воспоминаний.

Почему перед Новым годом нет настроения - причины

Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни просыпался и думал: "У меня нет настроения". Однако все усугубляется зимой, перед новогодними праздниками. Маркетологи годами нам навязывали, что едва ли не с начала декабря каждый человек обязан светиться от счастья и с нетерпением ждать Нового года.

Видео дня

Подарки, праздничный стол, вечеринки и посиделки с родственниками - все это прекрасно, но, бесспорно, требует немалых затрат. Помимо этого, подготовка к Новому году отнимает много сил. В детстве, когда мы сидели у телевизора и ждали, пока родители установят елку, купят подарки и приготовят праздничное угощение, новогоднего настроения было куда больше, ведь все хлопоты лежали на чужих плечах.

В этом году, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, многие люди также столкнулись с дилеммой: нужно ли вообще отмечать Новый год. Потому не стоит удивляться, если у вас нет новогоднего настроения, это нормально и не нужно этого стыдиться.

Как поднять настроение на Новый год - советы

Если же вы не хотите провести праздничные дни в печали, то попробуйте "призвать" атмосферу Нового года и чудес. Когда человек не знает, что делать, если нет настроения и ничего не хочется, он может загнать себя в депрессию. Потому попробуйте несколько простых способов, которые точно могут спасти вас от грусти.

Первое, что стоит сделать, когда нет настроения перед Новым годом, это вспомнить, что вас радовало раньше. Конечно же, это украшенная елка, гирлянды и другие атрибуты праздника. Начните с малого, купите красивый сувенир или ароматическую свечу - это не сильно ударит по карману, но точно вас порадует.

Включите любимый новогодний фильм, послушайте песни, которые напоминают вам о приятных событиях в прошлом. Однако для праздничного настроения важно не погружаться в воспоминания, а лишь черпать из них вдохновение для создания новых ярких впечатлений.

Если же все это не помогло и вы уже не знаете, что делать, если нет праздничного настроения, соберите за одним столом самых близких людей. Родственники и лучшие друзья точно вас порадуют. Вместе с семьей можно приготовить ужин, прогуляться в парке или же нарядить елку.

Конечно, у каждого могут быть свои "ритуалы" для новогоднего настроения. Однако все люди схожи в одном - зимой или летом, со снегом или без него, дома или же в другом месте - все хотят уюта и теплоты.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что нужно пить на ночь, чтобы убрать живот и похудеть к Новому году.

Вас также могут заинтересовать новости: