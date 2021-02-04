По старой церковной традиции каждый день в году посвящен памяти святых и мучеников и именинам тезок святых. Считается, что в день именин между человеком и его духовным покровителем возникает духовная связь. Святой, в честь которого назвали христианина, оберегает его по жизни от бед и болезней, а также слышит обращенные к нему молитвы. Сегодня свои именины отмечают обладатели 15 мужских имен.
Мужские именины 4 февраля
Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".
Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Ефим: от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Леон: в переводе с греческого - "лев" от латинского слова leo - "лев".
Леонтий: произошло от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: вариант древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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