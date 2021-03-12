Сегодня обладатели 7 мужских имен празднуют свои именины.

Именины - это день, когда церковь почитает память мучеников и святых, а их тезки празднуют День ангела. Отмечать День ангела по церковной традиции принято раз в году - в тот день памяти своего одноименного святого, который ближе всего ко дню рождения человека. Многих детей родители называют одним из имен святых, которых чтит церковь в день рождения мальчика или девочки.

Мужские именины 12 марта

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона", "венец".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Юлиан: вариант древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова