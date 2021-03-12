Именины - это день, когда церковь почитает память мучеников и святых, а их тезки празднуют День ангела. Отмечать День ангела по церковной традиции принято раз в году - в тот день памяти своего одноименного святого, который ближе всего ко дню рождения человека. Многих детей родители называют одним из имен святых, которых чтит церковь в день рождения мальчика или девочки.
Мужские именины 12 марта
Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона", "венец".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Юлиан: вариант древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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