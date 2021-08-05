Сегодня отмечают свои именины обладатели 5 мужских и 1 женского имени.

День ангела – это особенная дата, когда христиане чествуют память одноименного святого. Главным днем именин считается дата, что ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним. Почитаемый в этот день святой становится ангелом-хранителем человека и защищает его от бед. Ранее УНИАН рассказывал, когда украинцы получат дополнительные выходные в августе.

Мужские именины 5 августа

Андрей: от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".

Виталий: от римского родового имени Vitalis - "жизненный", "полный жизни".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Трофим: от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник".

Женские именины 5 августа

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Екатерина Пулатова