Сегодня свои именины отмечают обладатели 4 мужских имен.

Каждый день в году церковь чтит некоторых мучеников и святых. В день ангела святого его земные тезки празднуют свои именины. Верующие родители имеют традицию называть детей православными именами. Для этого мальчику или девочке дают имя одного из святых, которых чтят в день рождения или крещения малыша.

Чтобы узнать, когда отмечается ваш День ангела в следующем месяце и как назвать ребенка, смотрите именины в августе на нашем сайте.

Мужские именины 21 июля

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова