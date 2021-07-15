Именины - это духовный день рождения христианина.

Церковный календарь праздников – месяцеслов – указывает все православные праздники и дни памяти святых. В день почитания святого его тезки празднуют свои именины. Основным днем ангела считается тот праздник, который ближе всего ко дню рождения человека. Календарь именин на август подскажет вам, когда стоит отпраздновать День ангела своего имени, и как назвать рожденного в августе ребенка.

Именины в августе 2021 года

1 августа: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

2 августа: Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.

3 августа: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян, Анна.

4 августа: Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

5 августа: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.

6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

7 августа: Александр, Макар, Анна, Ираида.

8 августа: Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.

9 августа: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

10 августа: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

Читайте такжеКогда Курбан-байрам 2021 – дата и традиции важнейшего исламского праздника11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

12 августа: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

13 августа: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

14 августа: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.

15 августа: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

16 августа: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.

17 августа: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

18 августа: Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.

21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.

22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.

23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Федор, Мария, Сюзанна.

25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.

26 августа: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана.

27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор, Ева, Евдокия.

28 августа: Мария.

29 августа: Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна.

30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана.

31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана.

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Автор: Екатерина Пулатова