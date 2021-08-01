В православии существует традиция ежедневно чтить память некоторых святых и мучеников. Названные их именами христиане в такие дни отмечают свои именины. Считается, что наш одноименный ангел-хранитель всю жизнь оберегает нас от бед и болезней. Ранее УНИАН рассказывал, какие именины в августе отмечают христиане.
Мужские именины 1 августа
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Митрофан: от древнегреческого имени Метрофанес, от слов метер - "мать" и файно - "показывать, светить, являть".
Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Серафим: произошло от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".
Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай" от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".
Женские именины 1 августа
Евгения: форма мужского имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - "с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода".
Милица: от славянского корня мил - "милая".
Вам также может быть интересно: