Обладатели 7 мужских и 2 женских именин празднуют именины сегодня.

В православии существует традиция ежедневно чтить память некоторых святых и мучеников. Названные их именами христиане в такие дни отмечают свои именины. Считается, что наш одноименный ангел-хранитель всю жизнь оберегает нас от бед и болезней. Ранее УНИАН рассказывал, какие именины в августе отмечают христиане.

Мужские именины 1 августа

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Митрофан: от древнегреческого имени Метрофанес, от слов метер - "мать" и файно - "показывать, светить, являть".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Серафим: произошло от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай" от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

Женские именины 1 августа

Евгения: форма мужского имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - "с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода".

Милица: от славянского корня мил - "милая".

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Автор: Екатерина Пулатова