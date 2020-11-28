Сегодня в Украине пройдут мероприятия памяти людей, умерших во время Голодоморов 1932-33 годов.

Сегодня в Украине будут проведены скорбные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов 20 века, организованных Советской властью.

История Дня памяти жертв Голодомора

День памяти жертв Голодомора проводится ежегодно в четвертую субботу ноября, что в этом году приходится на 28 число. Впервые чествовать память погибших начали в 1998 году с указом Леонида Кучмы. Современное название и дату дня определил указ Виктора Ющенко в мае 2007 года.

Голодомор 1930-1933 годов

В начале 20 века Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Наиболее трагичным из них оказался голод 32-33 лет, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Руководство Советского Союза долгое время скрывало факт смерти украинцев от искусственного голода. Лишь после объявления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий 1932-1933 годов.

Чествование памяти жертв Голодомора 28 ноября

Ежегодно в Киеве и других городах проводятся различные мероприятия для чествования погибших украинцев. Наиболее распространенной является акция "Зажги свечу" - на подоконник ставят зажженную свечу в память о жертвах голода. Присоединиться к этой акции может каждый украинец. Кроме того, свечи традиционно зажигают на центральных площадях городов и возле городских памятников жертв Голодомора.



В церквях в этот день проводятся поминальные богослужения, где умерших чтят молитвами. В 16 часов объявляется всеукраинская минута молчания. Основные траурные мероприятия проводятся в Киевском музее "Мемориале памяти жертв Голодоморов в Украине". В церемониальных мероприятиях принимают участие первые лица государства, чиновники, общественные деятели.

В Киеве в этом году 28 ноября ограничат развлекательные мероприятия и приспустят государственные флаги. Через пандемию коронавируса большинство информационных мероприятий будут проведены в режиме онлайн. В школах и других образовательных мероприятиях будут проведены тематические уроки о Голодоморе 32-33 годов.

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Автор: Екатерина Пулатова