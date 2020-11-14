В конце ноября Украина будет вспоминать погибших от искусственного голода, организованного советской властью в XX веке.

День памяти жертв голодоморов – ежегодный национальный памятный день в Украине. Траурная дата традиционно приходится на конец ноября.

Когда День памяти жертв голодоморов в 2020 году – дата

Каждый год в Украине принято чтить память погибших от искусственного голода, организованного советской властью в XX веке.

Читайте такжеКуратор проекта о Голодоморе Лариса Артеменко: Голодомору в Украине предшествовали тысячи восстаний. Движение сопротивления и борьба за независимость были убиты именно голодомВспоминать жертв голодомора на официальном уровне впервые предложил своим указом второй президент Украины Леонид Кучма в ноябре 1998 года. Называлась траурная дата Днем памяти жертв Голодомора. В 2000 году название было изменено на День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. А указом третьего президента Виктора Ющенко от 21 мая 2007 года он стал называться День памяти жертв голодоморов.

На основании президентских указов День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. Таким образом, в этом году память погибших от искусственного голода Украина будет чтить 28 ноября.

Голодомор 1932-33 годов

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, среди наиболее трагических страниц истории украинского народа особенно печальное место занимает Голодомор 1932-1933 годов. По разным данным, в 1932-1933 годах от голода погибли от 4,5 до 10 миллионов человек.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, раскулачивание крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Таким образом, украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

Руководство Советского Союза, намереваясь уничтожить часть украинцев, официально отрицало факт массовой смертности в Украине от голода в 1932-1933 годах. Только после провозглашения государственной независимости украинский народ смог сорвать табу с темы Голодомора и жестокого убийства советской властью миллионов украинцев.

В 2008 году, к 75-й годовщине Голодомора, под руководством Украинского института национальной памяти была создана Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг., состоящая из 18 региональных томов и одного сводного. Этот список не является исчерпывающим, работа по установлению масштабов Голодомора все еще продолжается.

28 ноября 2006 года законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.

День памяти жертв голодоморов: траурные мероприятия

В День памяти жертв голодоморов украинцев традиционно призывают почтить заморенных голодом минутой молчания или молитвой, посетить поминальное богослужение, вспоминая убитых коммунистическим тоталитарным режимом соотечественников.

Читайте такжеПервый в мире: в Киеве открыли памятник полковнику УНР Петру Болбочану (фото)Традиционной скорбной акцией в этот день является "Зажги свечу памяти". Приобщиться к ней довольно просто – после общенациональной минуты молчания достаточно зажечь свечу на своем окне.

В память о миллионах украинцев, убитых советской властью во время геноцида, свечи обычно зажигают на центральных площадях городов, возле памятников жертвам Голодомора, в храмах и в зале памяти Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.

В столичном Музее Голодомора в этом году можно будет ознакомиться с уникальными вещами, рассказывающими о семейных историях во время геноцида. Проект насчитывает, в частности, 120 историй свидетелей Голодомора. Кроме того, проект содержит 4 эксплейнера, которые рассказывают: "Что такое Голодомор", "Мифы о Голодоморе" "Как Голодомор влияет на Украину сегодня?", "Голодомор в мировом контексте".

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Автор: Алина Вишневская