Новый год 2020-2021 пройдет в условиях пандемии коронавируса.

Новогодние праздники - это особенный долгожданный период, который хочется отметить ярко. Многие люди на Новый год берут туры в Европу, путешествуют по Украине или посещают своих родственников, чтобы встретить Новый год по-особенному.

Однако предстоящий Новый год отличается от предыдущих. Он пройдет в условиях пандемии коронавируса, когда большинство туристических направлений заграницу закрыто, а празднование в Украине проводится с большими ограничениями. Спланировать встречу 2021 года нужно так, чтобы не подвергать здоровье опасности.

Дома

В условиях пандемии празднование Нового года дома - это самый оптимальный вариант. Украсьте новогоднюю елку, развесьте в квартире гирлянды и свечи, накройте праздничный стол и спланируйте формат вечеринки. Это может быть шумное многолюдное празднование с дискотекой и веселыми конкурсами, костюмированная вечеринка с настольными играми или уютный и тихий семейный вечер.

На улице

Если вы не хотите сидеть дома - прогуляйтесь по улице в новогоднюю ночь. Сверкающие украшениями улицы, праздничные салюты и радостные прохожие создадут нужное настроение. Но не забывайте о мерах предосторожности - носите маски и обеззараживайте руки.

В заведении

Встретить Новый год можно в баре, ресторане или ночном клубе. Многие заведения в новогоднюю ночь работают допоздна или до утра, подготовив специальное меню и шоу-программу. В таком варианте празднования вам не нужно будет готовить праздничные блюда и планировать развлечения. Однако бронировать места стоит заранее - желающих отметить Новый год в ресторане очень много.

В Киеве

Столица предлагает множество вариантов новогодних развлечений. На Софиевской площади в этом году помимо традиционной большой елки проведут большое мероприятие "Сказочный лес", где будет много уличной еды, красивых мест для фото и различных развлечений. Другое популярное место для встречи Нового года - киевский ВДНХ. Эта большая территория на Новый год заполняется фотозонами, катками, аттракционами, фудкортами.

Карпатские курорты

Горнолыжные курорты Карпат - очень популярное место для активного новогоднего отдыха. Самые популярные направления в Украине - Яремче, Буковель, Славское и Подобовец. Это не самый дешевый вид отдыха, но морозная погода, лыжи и горный воздух зарядят вас позитивом и энергией.

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Автор: Екатерина Пулатова