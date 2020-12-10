Самое время спланировать украшения новогодней елки.

Приближается Новый год 2021 - самый долгожданный зимний праздник. Многие украинцы уже с нетерпением готовятся встречать 1 января и ставят дома елки. Не важно, живая ваша елочка или искусственная - она нуждается в красивом наряде. Некоторые принятые в семьях украшения уже давно устарели, поэтому важно украсить символ Нового года стильно и со вкусом. Кроме того, елка должна понравиться знаку китайского гороскопа, господствующему в 2021 году - Белому металлическому Быку.

Цвета новогодних украшений

2021 год пройдет под покровительством Быка. Любимые цвета этого животного по утверждениям астрологов - это белый, серебристый, золотой и синий. Именно такие цвета рекомендуется использовать в елочных украшениях. Мишура, шары и колокольчики таких цветов красиво дополнят глубокую зелень хвои. Они выглядят благородно и прекрасно сочетаются между собой. Вы можете выбрать один из этих цветов, либо использовать все сразу.

Стилисты советуют выбрать один основной цвет - например синий или белый, и использовать его в игрушках, гирляндах и мишуре, а подчеркнуть его небольшим количеством золотых и серебристых украшений.

Украшений для елки красного цвета лучше избегать - они не понравятся символу года Быку. Однако если вы не верите в гороскопы - можете смело использовать его в наряде елки. В таком случае можно использовать классическое сочетание красного и золотого цветов.

Идеи для новогодних елок

Белая елка с природными украшениями

Белый цвет - один из главных модных трендов 2021 года и цвет символа года Быка. Другой актуальный тренд - это экологичность и близость к природе. Нарядите свою елку в белых и серебристых цветах - используйте шарики разных размеров, звезды, мишуру, фигуры ангелов. Вторая часть украшений - настоящие или искусственные желуди, шишки, ягоды. Для подсветки используйте серебряную или золотую гирлянду.

Елка в стиле кантри

Этот стиль предполагает обилие милых игрушек и рукодельных украшений. Такая елка выглядит по-домашнему уютно и атмосферно. Украсить дерево можно фруктами, имбирным печеньем, самодельными снежинками и звездами, игрушками ручной работы. О том, как сделать новогодние игрушки, читайте в нашей статье.

Минимализм

Минималистичный стиль предусматривает скромность и небольшое количество украшений. Отлично подойдет для невысоких елок и деревьев с негустыми ветками. На такой елке обычно используют не больше 4 видов разных украшений в одном-двух цветах. Скромность и умеренность - одни из трендов 2021 года и качества, которые ценятся Белым Быком.

Винтаж

Если у вас остались старые потертые советские игрушки и "дождики" - смело доставайте их на новый год. Семейный новый год можно встретить уютной елкой в стиле "винтаж". Пестрые украшения с долгой историей понравятся всем - главное, чтобы такая елочка вписывалась в интерьер вашей квартире. В квартире с современным евроремонтом такая елка будет смотреться неуместно. Особенно интересно наряжать винтажную елку вместе с детьми - позвольте им проявить фантазию и расскажите историю старых игрушек.

Рустикальный стиль

Этот стиль предусматривает большое количество дерева, текстиля, тканевых украшений и разных лент. Такая елка выглядит очень уютно и по-домашнему. Украсить такую елку можно деревянными игрушками, изделиями из ткани, свечами, шишками и искусственным снегом. Для украшений используйте бежевые, зеленые, золотистые, бордовые цвета.

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Автор: Екатерина Пулатова