Праздничный дудл 7 декабря / скриншот
Google утром в понедельник, 7 декабря, посвятил праздничный дудл известной украинской художнице ХХ века Екатерине Белокур.
Екатерина Белокур родилась 7 декабря 1900 года на территории тогдашней Полтавской губернии. Является мастером народной декоративной живописи - так называемого "наивного искусства", признана народным художником УССР в 1956 году.
Екатерина Белокур / uamodna.com
Она умерла 10 июня 1961 года в возрасте 60 лет.
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