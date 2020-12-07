Екатерина Белокур - народная художница УССР - родилась 7 декабря 1900 года.

Google утром в понедельник, 7 декабря, посвятил праздничный дудл известной украинской художнице ХХ века Екатерине Белокур.

Екатерина Белокур родилась 7 декабря 1900 года на территории тогдашней Полтавской губернии. Является мастером народной декоративной живописи - так называемого "наивного искусства", признана народным художником УССР в 1956 году.

Она умерла 10 июня 1961 года в возрасте 60 лет.

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Автор: УНИАН