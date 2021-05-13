Вышиванка – своеобразный уникальный код украинского этноса. Она ярко отражает особую национальную традицию народа. Не удивительно, что существует праздник, посвященный ей.
Когда День вышиванки 2021 - дата
Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. В 2021 году он приходится на 20 мая.
В этом году данному прекрасному празднику – уже 15 лет.
История Дня вышиванки
Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыДень вышиванки – относительно молодой, но очень любимый народный праздник. Отмечать его начали в 2006 году. Инициатором стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.
Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. В том году эту инициативу поддержали несколько студентов и преподавателей, одевшись соответственно.
Сейчас же данный праздник приобрел международные масштабы и украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а по всему миру.
Как празднуют День вышиванки
Целью Дня вышиванки является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций. В этот день принято надевать национальную одежду, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями, в целом куда угодно.
Юбилейный 15-й год Всемирного Дня вышиванки посвящен украинской традиционной музыке и экологическим вопросам, в частности, проблеме вырубки лесов, высыхания рек и загрязнения окружающей среды пластиком.
В этом году День вышиванки будет проходить в формате Дня уличной этномузыки. Как отмечают организаторы праздника, на разных площадях, парках, пешеходных улицах будут играть традиционные музыки (кобзари, лирники, свирельщики, трембитари, цимбалисты и тому подобное).
Интересные факты об украинской вышиванке
Украинская вышиванка имеет очень древнее происхождение. Как свидетельствуют многие исследования, наряды с вышивкой создавали еще до VI в.
Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаИзначально вышиванки были не просто одеждой, а неким оберегом для их владельцев от зла. Поэтому узоры наносили на рукава, воротники и подол рубашек.
Сейчас наиболее распространены вышиванки белого цвета. Вышиванки черного цвета в древности было принято одевать только мужчинам.
Каждый регион Украины имеет свою технику вышивания, детали и тематику орнамента и традиционные цвета вышиванки.
Всего в Украине есть около сотни различных вышивальных техник. Среди самых известных – крестик, гладь, низь, мережение, бегунец, плетение.
Иван Франко в свое время умело соединил украинскую вышиванку с будничной одеждой. Он скомбинировал вышитую рубашку с пиджаком. Именно в таком виде писатель предстает на 20-гривневой купюре.
Рекордное количество людей, одетых в вышиванки, было зафиксировано в День Независимости в 2011 году в городе Ривне. На центральной площади тогда собралось 6570 человек в вышиванках. Эта цифра внесена в Книгу рекордов Украины.
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