В этом году будет отмечаться юбилейный 15-й Всемирный день вышиванки.

Вышиванка – своеобразный уникальный код украинского этноса. Она ярко отражает особую национальную традицию народа. Не удивительно, что существует праздник, посвященный ей.

Когда День вышиванки 2021 - дата

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. В 2021 году он приходится на 20 мая.

В этом году данному прекрасному празднику – уже 15 лет.

История Дня вышиванки

Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыДень вышиванки – относительно молодой, но очень любимый народный праздник. Отмечать его начали в 2006 году. Инициатором стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Девушка предложила одногруппникам и студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. В том году эту инициативу поддержали несколько студентов и преподавателей, одевшись соответственно.

Сейчас же данный праздник приобрел международные масштабы и украинскую традиционную одежду надевают все больше людей не только в нашей стране, а по всему миру.

Как празднуют День вышиванки

Целью Дня вышиванки является популяризация вышитой этнической одежды и чествование украинских традиций. В этот день принято надевать национальную одежду, куда бы не пришлось идти – на работу, на встречу с друзьями, в целом куда угодно.

Юбилейный 15-й год Всемирного Дня вышиванки посвящен украинской традиционной музыке и экологическим вопросам, в частности, проблеме вырубки лесов, высыхания рек и загрязнения окружающей среды пластиком.

В этом году День вышиванки будет проходить в формате Дня уличной этномузыки. Как отмечают организаторы праздника, на разных площадях, парках, пешеходных улицах будут играть традиционные музыки (кобзари, лирники, свирельщики, трембитари, цимбалисты и тому подобное).

Интересные факты об украинской вышиванке

Украинская вышиванка имеет очень древнее происхождение. Как свидетельствуют многие исследования, наряды с вышивкой создавали еще до VI в.

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаИзначально вышиванки были не просто одеждой, а неким оберегом для их владельцев от зла. Поэтому узоры наносили на рукава, воротники и подол рубашек.

Сейчас наиболее распространены вышиванки белого цвета. Вышиванки черного цвета в древности было принято одевать только мужчинам.

Каждый регион Украины имеет свою технику вышивания, детали и тематику орнамента и традиционные цвета вышиванки.

Всего в Украине есть около сотни различных вышивальных техник. Среди самых известных – крестик, гладь, низь, мережение, бегунец, плетение.

Иван Франко в свое время умело соединил украинскую вышиванку с будничной одеждой. Он скомбинировал вышитую рубашку с пиджаком. Именно в таком виде писатель предстает на 20-гривневой купюре.

Рекордное количество людей, одетых в вышиванки, было зафиксировано в День Независимости в 2011 году в городе Ривне. На центральной площади тогда собралось 6570 человек в вышиванках. Эта цифра внесена в Книгу рекордов Украины.

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Автор: Алина Вишневская