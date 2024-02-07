Свой день ангела Владимиры, Володи и Вовчики отмечают несколько раз в году, в том числе и 7 февраля.

Обладатели популярного и красивого имени Владимир празднуют свои именины несколько раз в году. 7 февраля - один из таких дней. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Вов - мы собрали лучшие пожелания и красивые открытки в качестве поздравления с Днем ангела Владимира.

Когда день ангела Владимира по церковному календарю

Именины Владимира по церковному календарю отмечают 9 раз в году:

24 января по старому стилю и 11 января по новому;

31 января по старому стилю и 18 января по новому;

7 февраля по старому стилю и 25 января по новому;

10 февраля по старому стилю и 28 января по новому;

16 февраля по старому стилю и 3 февраля по новому;

6 марта по старому стилю и 22 февраля по новому;

6 апреля по старому стилю и 24 марта по новому;

28 июля по старому стилю и 15 июля по новому;

17 октября по старому стилю и 4 октября по новому.

Напомним, что с сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.

Видео дня

День ангела Владимира - поздравления

Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы,

Чтобы в деле преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

***

Вова, с именинами тебя! Желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.

***

На именины тебе, Вова,

Желаю счастья, долгих лет,

Живи роскошно и здорово,

Всегда любовью будь согрет!

Святой Владимир пусть поможет

Осуществить твои мечты!

Ничто тебя пусть не тревожит,

Не знай ни бед, ни суеты!

***

Владимир - "владеющий миром", значит лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всём. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого начальства, здоровья, верной супруги и надёжных друзей. С именинами тебя!

***

Владимир - "царь", "владыка", "славный".

Что означает - "самый главный".

Везде и всюду он на месте.

Всегда в почете, славе, чести.

Друзьями вечно окружен.

Веселый, умный парень он.

Шутник, остряк, большой хохмач.

Успехов, Вов, тебе, удач!

***

В эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!

***

Заявляет имя всем,

Уверяет без проблем,

Что такому человеку

С давних пор, с начала веку, -

Править миром суждено,

Что не каждому дано.

Можно только пожелать:

Верно истину искать,

Добрым быть и человечным,

Тогда помнить будут вечно!

Зачитай всем поздравление,

Чтобы сбылось все без сомнения!

***

От всей души тебе, Вова, желаю много искренних улыбок, хороших людей в твоем окружении и блестящих достижений! Пускай твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пускай все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!

***

Дорогой Владимир, поздравляю с именинами и желаю смелости, упорства, решительности, твёрдости, уверенности, крепких сил, здоровья и достатка. Вова, будь любим и уважаем, успешен и всегда целеустремлён. ВЛАдей ключом от счастья, ДИктуй свои правила в жизни, МИР покоряй и добивайся всегда своего!

С днем Владимира - картинки

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Ранее мы рассказывали, кто отмечает именины в феврале и как можно назвать ребенка.

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