Обладатели популярного и красивого имени Владимир празднуют свои именины несколько раз в году. 7 февраля - один из таких дней. Поздравьте сегодня своих родных и знакомых Вов - мы собрали лучшие пожелания и красивые открытки в качестве поздравления с Днем ангела Владимира.
Когда день ангела Владимира по церковному календарю
Именины Владимира по церковному календарю отмечают 9 раз в году:
- 24 января по старому стилю и 11 января по новому;
- 31 января по старому стилю и 18 января по новому;
- 7 февраля по старому стилю и 25 января по новому;
- 10 февраля по старому стилю и 28 января по новому;
- 16 февраля по старому стилю и 3 февраля по новому;
- 6 марта по старому стилю и 22 февраля по новому;
- 6 апреля по старому стилю и 24 марта по новому;
- 28 июля по старому стилю и 15 июля по новому;
- 17 октября по старому стилю и 4 октября по новому.
Напомним, что с сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дни памяти святых и именины сдвинулись на 13 дней раньше.
День ангела Владимира - поздравления
Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.
Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы,
Чтобы в деле преуспел.
Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.
***
Вова, с именинами тебя! Желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.
***
На именины тебе, Вова,
Желаю счастья, долгих лет,
Живи роскошно и здорово,
Всегда любовью будь согрет!
Святой Владимир пусть поможет
Осуществить твои мечты!
Ничто тебя пусть не тревожит,
Не знай ни бед, ни суеты!
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Владимир - "владеющий миром", значит лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всём. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. Достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и ненавязчивого начальства, здоровья, верной супруги и надёжных друзей. С именинами тебя!
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Владимир - "царь", "владыка", "славный".
Что означает - "самый главный".
Везде и всюду он на месте.
Всегда в почете, славе, чести.
Друзьями вечно окружен.
Веселый, умный парень он.
Шутник, остряк, большой хохмач.
Успехов, Вов, тебе, удач!
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В эти непростые времена желаю тебе, чтобы твой ангел защищал тебя! Желаю счастья и благополучия и семейного тепла, и, конечно же, мирного неба над головой!
***
Заявляет имя всем,
Уверяет без проблем,
Что такому человеку
С давних пор, с начала веку, -
Править миром суждено,
Что не каждому дано.
Можно только пожелать:
Верно истину искать,
Добрым быть и человечным,
Тогда помнить будут вечно!
Зачитай всем поздравление,
Чтобы сбылось все без сомнения!
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От всей души тебе, Вова, желаю много искренних улыбок, хороших людей в твоем окружении и блестящих достижений! Пускай твои глаза всегда горят счастьем и радостью! Заряжай других своим жизнелюбием и позитивом, ведь ты такой открытый, веселый и добрый человек! Пускай все в твоей жизни складывается так, как ты пожелаешь!
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Дорогой Владимир, поздравляю с именинами и желаю смелости, упорства, решительности, твёрдости, уверенности, крепких сил, здоровья и достатка. Вова, будь любим и уважаем, успешен и всегда целеустремлён. ВЛАдей ключом от счастья, ДИктуй свои правила в жизни, МИР покоряй и добивайся всегда своего!
С днем Владимира - картинки
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