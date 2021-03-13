День весеннего равноденствия считается переломом зимы.

Ежегодно в конце марта наступает момент, когда день становится равным ночи по длительности - день равноденствия. Эта дата считается астрономическим началом весны. Затем дни становятся всё длиннее, а ночи короче. С продолжительностью дня на землю приходит тепло, а заморозки заканчиваются.

Когда будет день весеннего равноденствия в 2021 году

Из-за различия между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно сдвигается на несколько часов. В 2021 году оно выпадает на 20 марта. Оно состоится в 11 часов 37 минут по киевскому времени.

Также напомним, когда в этом году будут дни равноденствия и солнцестояния:

летнее солнцестояние - 21 июня (самый длинный день в году);

осеннее равноденствие - 22 сентября;

зимнее солнцестояние - 21 декабря (самая длинная ночь в году).

Значение и традиции дня равноденствия

Этот день был большим праздником у наших предков. Во времена язычества на равноденствие пекли блины, сжигали чучело зимы. Девушки проводили гадания на блинах: кто первым за столом взял блин - такой пол будет у будущего ребенка. Также пекли булочки в форме жаворонков, как на день 40 святых, и прятали внутрь разные предметы. Если попадется кольцо - человек вступит в брак в этом году, монетка - разбогатеет, а комок соли - будет слезы лить.

В этот день смотрят на погоду - если ещё стоят морозы, значит нас ждут ещё 40 дней холодов. В этот день нужно радоваться и отгонять дурные мысли. Хорошо в этот день сделать доброе дело - тогда весь год будет удачным. В этот день можно загадать желание, а ночью часто можно увидеть вещий сон.

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Автор: Екатерина Пулатова