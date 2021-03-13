Ежегодно в конце марта наступает момент, когда день становится равным ночи по длительности - день равноденствия. Эта дата считается астрономическим началом весны. Затем дни становятся всё длиннее, а ночи короче. С продолжительностью дня на землю приходит тепло, а заморозки заканчиваются.
Когда будет день весеннего равноденствия в 2021 году
Из-за различия между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно сдвигается на несколько часов. В 2021 году оно выпадает на 20 марта. Оно состоится в 11 часов 37 минут по киевскому времени.
Также напомним, когда в этом году будут дни равноденствия и солнцестояния:
- летнее солнцестояние - 21 июня (самый длинный день в году);
- осеннее равноденствие - 22 сентября;
- зимнее солнцестояние - 21 декабря (самая длинная ночь в году).
Значение и традиции дня равноденствия
Этот день был большим праздником у наших предков. Во времена язычества на равноденствие пекли блины, сжигали чучело зимы. Девушки проводили гадания на блинах: кто первым за столом взял блин - такой пол будет у будущего ребенка. Также пекли булочки в форме жаворонков, как на день 40 святых, и прятали внутрь разные предметы. Если попадется кольцо - человек вступит в брак в этом году, монетка - разбогатеет, а комок соли - будет слезы лить.
В этот день смотрят на погоду - если ещё стоят морозы, значит нас ждут ещё 40 дней холодов. В этот день нужно радоваться и отгонять дурные мысли. Хорошо в этот день сделать доброе дело - тогда весь год будет удачным. В этот день можно загадать желание, а ночью часто можно увидеть вещий сон.
Вам также может быть интересно:
- Великий пост 2021 - когда начинается и заканчивается, что нельзя делать
- Праздники в марте: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц весны
- Поздравления с 5-летней годовщиной свадьбы - картинки и стихи к деревянной свадьбе
- Майские праздники 2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы в третий месяц весны
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram