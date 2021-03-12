Праздник сорока святых или просто праздник сороки

Праздник 40 святых является одним из важнейших дней в церковном мире. В этот день православный мир чтит память сорока севастийских мучеников. Верующие почитают память сорока святых, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру. В этот день немного смягчаются пищевые ограничения Великого поста.

Дата 40 святых в 2021 году

Этот праздник является не переходящим и всегда отмечается в один день - 22 марта. Часто этот день приходится на Великий пост и в честь праздника разрешается есть горячую еду с растительным маслом и пить вино. 22 марта нужно сходить в церковь и помолиться Богу.

История праздника: кто такие сорок святых

В 320 году в городе Севастия воинов римской армии заставили жертвовать языческим идолам. Тогда страной управлял противник христианства император Лициний. Тридцать девять христианских солдат отказались это делать, за что их разделили и поместили в ледяное озеро. Один из мучеников не выдержал пыток и выбежал на берег, но тут же умер.

Один из императорских стражей воин Аглая, видя страдания мучеников, уверовал в Христа и присоединился к узникам. Командование избило до смерти сорок Севастийских святых, а их кости бросили в реку. Через три дня сорок святых явились севастийскому епископу и попросили похоронить их мощи.

Традиции праздника и приметы

К этому дню хозяйки пекут булочки в виде жаворонков из постного дрожжевого теста, поскольку птицы к этому дню возвращаются из теплых краев. Птичкам делают из изюма глаза, а в тесто добавляют разные орешки. Такой сдобой обязательно угощают детей и крестников.

Девушки проводили гадания из мучных жаворонков. Кидали булочку через плечо - куда птица покажет хвостом, оттуда придет жених. Также давали отведать булочек собаке - чье блюдо пес первым попробует, та первая выйдет замуж.

На сороки принято приглашать в дом близких людей и чем их больше будет, тем лучше. В этот день нельзя убирать, заниматься тяжелым трудом, вышивать. Также нельзя ругаться и гневаться, одалживать деньги, сажать горох. Хорошей традицией считается прочесть молитву у иконы сорока святых.

Доброй приметой в этот день считается увидеть перелетных птиц - это сулит хороший урожай. Считается, что какая погода 22 марта - такой она будет в следующие 40 дней.

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Автор: Екатерина Пулатова