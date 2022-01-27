В День Нины 2022 церковь почитает грузинскую равноапостольную святую.

27 января все обладательницы очаровательного имени Нина празднуют свой день ангела. В этот день отмечается церковный праздник равноапостольной Нины, покровительницы Грузии, которая принесла христианство в эту языческую страну. Ранее мы разбирали значение имени Нина и характер такой девушки.

День святой Нины - история праздника

Святая Нина родилась в Каппадокии (ныне Турция). С юности она воспитывалась в Иерусалиме и изучала Священное Писание. Оттуда она узнала, что в языческой стране Иверии (так тогда называли Грузию) хранится Хитон Господень. Святая Нина молилась Деве Марии, чтобы обрести Хитон.

Дева Мария вручила девушке Хитон (тяжелый крест из виноградной лозы) и направила в Иверию. Нина прибыла в языческую страну, где проповедовала христианство. Однажды благодаря молитвам девушки бездетная пара обрела детей. Нина низвергла языческих идолов и распространила христианство по всей Грузии.

День святой Нины - что можно и нельзя делать

Святая Нина считается покровительницей животных и домашнего скота. В этот день нельзя обижать и убивать животных, охотиться, рыбачить. Запрещено также выносить мусор и стричь волосы. Ссориться с родными в этот день - к большим неприятностям.

Коровье молоко в день Нины, по народным верованиям, обладает целебными свойствами. Полезно будет выпить с утра стакан фермерского молока. 27 января стоит помолиться святой Нине дома или в церкви, а также убрать дома.

Поздравления с Днем Нины в стихах, прозе и открытках

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

***

Сегодня именины, у красавицы, у Нины.

С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!

Пусть будет в душе только смех и веселье,

А по жизни всегда, удача, везенье.

Пусть счастьем сияют глаза,

И их не омрачит, ни что и никогда!

***

Вот настал день именин,

Чудный, светлый праздник.

Чтим сегодня милых Нин

Дивный, чистый праздник.

Пусть здоровье и успех

Вам сопутствуют всегда

Сохрани вас Бог от бед

Счастья, радости, добра!

***

Нины нынче День святой,

От души желаем,

Чтобы жили хорошо,

Горя Вы не знали.

Чтобы внуки уважали,

И любили дети,

И чтоб были лучшей Ниной

Вы на белом свете.

***

Ты отмечаешь нынче, Нина,

Свой светлый праздник — именины.

Тебя от сердца поздравляю

И только лучшего желаю.

Чтоб ты не плакала — смеялась,

А все задумки исполнялись,

Чтоб ты всегда была здоровой

И к новым радостям готовой!

***

Наша Нина так красива,

Словно ангел, так игрива.

День святой ты отмечаешь,

И поэтому сияешь.

Будь всегда прелестной, милой

И навек такой красивой.

Дома пусть тебя все ждут,

Чтоб всегда в нём был уют.

***

В день святой Нины желаю любви

Бурлящей и чистой, как горная речка.

И чтобы мечтанья сбывались твои,

И от ярких встреч трепетало сердечко.

И чтобы вся жизнь, словно сказка, текла,

Хорошие люди тебя окружали,

Без устали в гору стремились дела,

И стороной обходили печали!

***

Ниночка, желаю тебе сиять ясной звездой в каждый свой день! Внутри тебя живут добро и искренность, которые сверкают ясным светом и помогают загореться другим! Пусть твоя жизнь бросает тебе меньше вызовов и дарит больше поводов для улыбок.

***

Поздравляю с Днём Святой Нины. От всей души желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут полны искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и разделять добрую радость с окружающими.

***

Поздравляю с Днём Святой Нины. Желаю никогда не отступать от своего, всегда верить в себя и гореть огнём надежды. Ниночка, будь счастлива, любима и прекрасна собой, живи с чувством свободы и радости, мечтай и следуй по зову своего доброго сердца!

***

Поздравляю тебя с Днем святой Нины! Желаю ярких озарений, мудрых решений и грандиозных достижений! Пускай процветание и благополучие станут твоими верными спутниками! С праздником!

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