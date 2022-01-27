27 января все обладательницы очаровательного имени Нина празднуют свой день ангела. В этот день отмечается церковный праздник равноапостольной Нины, покровительницы Грузии, которая принесла христианство в эту языческую страну. Ранее мы разбирали значение имени Нина и характер такой девушки.
День святой Нины - история праздника
Святая Нина родилась в Каппадокии (ныне Турция). С юности она воспитывалась в Иерусалиме и изучала Священное Писание. Оттуда она узнала, что в языческой стране Иверии (так тогда называли Грузию) хранится Хитон Господень. Святая Нина молилась Деве Марии, чтобы обрести Хитон.
Дева Мария вручила девушке Хитон (тяжелый крест из виноградной лозы) и направила в Иверию. Нина прибыла в языческую страну, где проповедовала христианство. Однажды благодаря молитвам девушки бездетная пара обрела детей. Нина низвергла языческих идолов и распространила христианство по всей Грузии.
День святой Нины - что можно и нельзя делать
Святая Нина считается покровительницей животных и домашнего скота. В этот день нельзя обижать и убивать животных, охотиться, рыбачить. Запрещено также выносить мусор и стричь волосы. Ссориться с родными в этот день - к большим неприятностям.
Коровье молоко в день Нины, по народным верованиям, обладает целебными свойствами. Полезно будет выпить с утра стакан фермерского молока. 27 января стоит помолиться святой Нине дома или в церкви, а также убрать дома.
Поздравления с Днем Нины в стихах, прозе и открытках
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
***
Сегодня именины, у красавицы, у Нины.
С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!
Пусть будет в душе только смех и веселье,
А по жизни всегда, удача, везенье.
Пусть счастьем сияют глаза,
И их не омрачит, ни что и никогда!
***
Вот настал день именин,
Чудный, светлый праздник.
Чтим сегодня милых Нин
Дивный, чистый праздник.
Пусть здоровье и успех
Вам сопутствуют всегда
Сохрани вас Бог от бед
Счастья, радости, добра!
***
Нины нынче День святой,
От души желаем,
Чтобы жили хорошо,
Горя Вы не знали.
Чтобы внуки уважали,
И любили дети,
И чтоб были лучшей Ниной
Вы на белом свете.
***
Ты отмечаешь нынче, Нина,
Свой светлый праздник — именины.
Тебя от сердца поздравляю
И только лучшего желаю.
Чтоб ты не плакала — смеялась,
А все задумки исполнялись,
Чтоб ты всегда была здоровой
И к новым радостям готовой!
***
Наша Нина так красива,
Словно ангел, так игрива.
День святой ты отмечаешь,
И поэтому сияешь.
Будь всегда прелестной, милой
И навек такой красивой.
Дома пусть тебя все ждут,
Чтоб всегда в нём был уют.
***
В день святой Нины желаю любви
Бурлящей и чистой, как горная речка.
И чтобы мечтанья сбывались твои,
И от ярких встреч трепетало сердечко.
И чтобы вся жизнь, словно сказка, текла,
Хорошие люди тебя окружали,
Без устали в гору стремились дела,
И стороной обходили печали!
***
Ниночка, желаю тебе сиять ясной звездой в каждый свой день! Внутри тебя живут добро и искренность, которые сверкают ясным светом и помогают загореться другим! Пусть твоя жизнь бросает тебе меньше вызовов и дарит больше поводов для улыбок.
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Поздравляю с Днём Святой Нины. От всей души желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут полны искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и разделять добрую радость с окружающими.
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Поздравляю с Днём Святой Нины. Желаю никогда не отступать от своего, всегда верить в себя и гореть огнём надежды. Ниночка, будь счастлива, любима и прекрасна собой, живи с чувством свободы и радости, мечтай и следуй по зову своего доброго сердца!
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Поздравляю тебя с Днем святой Нины! Желаю ярких озарений, мудрых решений и грандиозных достижений! Пускай процветание и благополучие станут твоими верными спутниками! С праздником!