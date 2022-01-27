Какой православный праздник 27 января отмечают христиане и что нужно сделать сегодня - узнайте на УНИАН.

Святая равноапостольная Нина была еврейкой по происхождению, жила в Иерусалиме. Она узнала, что Грузия (на тот момент - Иверия) поклоняется языческим богам и решила проповедовать там христианство. Решение это пришло к ней после того, как во сне к Нине явилась Богородица с крестом из виноградных веток и благословила на такой поступок.

Читайте также27 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНина поехала в город Мцхет и во время поклонения идолам стала молиться Господу. Заблестела молния, истуканы разрушились, а люди уверовали во Христа. Нина поселилась у доброй женщины, там вела подвижническую жизнь, обрела дар чудотворения, за что и стала известной.

Позднее к христианской вере присоединился царь Грузии и его жена после того, как Нина исцелила их от болезней. Следующим были царь Армении и царица Кохетинии. Также равноапостольная Нина известна тем, что открыла место, где хранилась риза Господня. Скончалась святая в 335 году, мощи ее находятся в Сигнахе (Грузия).

В честь памяти христианской просветительницы сегодня отмечается народный праздник 27 января - Нинин день.

Приметы 27 января

по небу плывут белые облака - ударят морозы;

сильный ветер 27 января - год будет дождливым;

деревья покрылись инеем - потеплеет;

увидеть во сне 27 января черную или красную корову - к скорой смерти.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь сегодня строго запрещает гадать - это может быть опасно для жизни. Нежелательно вспоминать прошлое и грустить, иначе вас может одолеть депрессия. Занимать соседям ничего нельзя - вместе с предметом отдадите свое счастье.

Что можно делать 27 января

Наши предки в этот день особенно чтили домашний скот - ухаживали за ним, кормили и убирали в хлеву. Считалось, что коровье молоко 27 января обладает чудодейственными свойствами и лечит от болезней или сглаза. Согласно народным поверьям, сегодня лучше помалкивать и тщательно взвешивать свои слова.

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