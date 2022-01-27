Имя Нина наделяют свою обладательницу сильным характером и необычной судьбой.

Имя Нина считается довольно популярным среди украинских и российских женщин. Сейчас многие родители выбирают это короткое и нежное имя для своих дочерей. УНИАН разобрался, что означает такое имя, каким характером наделяет девушку и с какими мужчинами имеет хорошую любовную совместимость.

Нина - значение и происхождение имени

Существует несколько теорий о происхождении этого имени. По одной из версий, Нина - это сокращенная форма имени Антонина, которая со временем стала самостоятельным именем. Имя "Антонина" означает "воительница", "вступающая в бой". Вторая версия говорит о происхождении от грузинского имени Нино - "царица".

Формы имени Нина

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Нинка, Нинок, Нинуха, Нинон, Нуня, Нуся, Ниночка, Нинушка, Нинуля, Нинуська, Нинусик, Нинель, Нинуся.

Характер Нины

Девушка по имени Нина очень ценит личное пространство. Она неохотно впускает людей в свою жизнь и не любит делиться своими планами. Очень сложно понять что она на самом деле чувствует и как к вам относится. В беседе Нина обычно молчит или разговаривает на общие темы.

Нина не боится быть непохожей на других. Она часто выбирает свой жизненный путь и не прислушивается к окружающим. При этом девушка с этим именем не пытается вызвать зависть или что-то доказать. Она просто живет так, как считает правильным.

Читайте такжеГлавные недостатки знаков Зодиака: какая ваша темная сторонаСвоим родным и близким Нина всегда помогает. При этом сама она не умеет принимать помощь и не привыкла просить советы. Из-за этого Нина часто берет на себя слишком много обязанностей, с которым не справляется. Обладательнице такого имени подходит работа с цифрами и точными науками. Также она хорошо ладит с детьми и любит животных.

Весення Нина любит риск и приключения. Рутина и домашние обязанности её отягощают. Рожденная летом Нина больше склонна к одиночеству. Ей хорошо быть одной. Нина, которая отмечает день рождения осенью, легкомысленная и менее ответственная, но очень добрая. Зимние Нины имеют самую лучшую судьбу, это их счастливое время года.

Нина очень придирчива к мужчинам. Замуж выходит поздно. Для неё важно, чтобы мужчина был спокойным и не скандальным. Она не любит ревнивцев, хоть и не дает повода для ревности. Детей Нина любит и опекает, но не всегда их понимает. Ей трудно уследить за молодежными трендами.

Совместимость Нины с мужскими именами

Хорошая любовная совместимость у Нины с такими мужскими именами: Анатолий, Юрий, Илья, Ярослав, Александр, Виктор, Евгений, Иван, Владислав, Даниил.

Крепкая любовь и очень счастливый брак у Нины будет с Русланом, Владимиром, Тимуром, Тарасом, Виталием.

Низкая совместимость в любви у Нины с обладателями имен Георгий, Леонид, Олег, Валентин, Роман, Николай и Игорь.

Именины Нины

Именины Нины отмечаются 27 января, 14 мая и 19 ноября. Христианской покровительницей обладательниц имени считается грузинская святая Нина из Каппадокии.

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