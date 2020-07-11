День шоколада 2020 - история и традиции праздника
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Это молодой праздник, но популярность его растет с каждым годом. Его отмечают во многих странах мира, в том числе в Швейцарии, Германии, Италии и Украине. УНИАН расскажет вам об истории и традициях праздника, напомнит о пользе шоколада и посоветует лучшие фильмы, связанные с самым главным лакомством человечества.
История шоколада
Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку. Древние индейцы майя и ацтеки смешивали обжаренные зерна какао с водой, горьким перцем и ванилью, создавая напиток с острым и горьким вкусом. А слово «шоколад» происходит от «чоколатль», что означает «горькая вода».
Считается, что первый завез шоколад в Европу испанский конкистадор Эрнан Кортес в 16 столетии. Но делать шоколад горячим и сладким, начали лишь в начале 17 столетия, добавляя в него молоко, мед и различные специи.
Запатентован твердый шоколад был в 1828 году, когда голландец Конрад ван Гутен научился выжимать масло какао из какао тертого.
По некоторым данным, первую шоколадку создали в 1847 году в Лондоне. Но французы твердят, что годом раньше парижский кондитер Жан Пьетро уже получил твердый шоколад. Сейчас мировым лидером по производству шоколада является Бельгия, Швейцария и Франция.
Традиции Дня шоколада
Мировые кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.
В Германии вообще построили целую шоколадную страну – Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки и объедаются лакомством.
В Швейцарии создали «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по местным фабрикам.
В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают лакомству свое почтение.
Польза шоколада
Шоколад очень полезен - он содержит элементы, способствующие психологическому восстановлению и отдыху. Исследования доказали, что темный шоколад намного полезнее для здоровья человека, чем молочный и другие разновидности. В частности, темный шоколад стимулирует выброс гормонов счастья - эндорфинов, которые, воздействуя на центр удовольствия, поддерживают тонус организма и улучшают настроение.
Ученые считают, что темный шоколад улучшает зрение и снижает кровяное давление. Он также улучшает память, остроту внимания, скорость реакции и умение решать проблемы - за счет увеличения притока крови к мозгу.
У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск заболеваний сердца сокращается на 37%, а риск инфарктов у мужчин снижается на 17%. Любители шоколада в пожилом возрасте реже страдают слабоумием.
Поздравления с Днем шоколада
Самый вкусный и желанный,
Самый сладкий, долгожданный,
Белый, горький и молочный,
Шоколад — уж это точно.
Я желаю, чтоб у всех,
Была радость и успех,
И не просто круто, гладко,
А волшебно, шоколадно.
***
Всемирный праздник шоколада
С тобою нам отметить надо!
Когда же нам еще любя
Побаловать самих себя?
Но в праздник не бокал вина,
А шоколад ты пей до дна!
Закусывай ты тоже сладкой
И ароматной шоколадкой!
И пожелание лови:
Как в шоколаде ты живи!
Фильмы о шоколаде
Шоколад (2000)
Чарли и шоколадная фабрика (2005)
Судьба кондитера (2004)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram