В этот день стоит поздравить всех пап и поблагодарить их за родительский труд.

Ежегодно в конце июня отмечается день, посвященный всем папам мира. В этот день вспоминают о важности отцовского воспитания для ребенка. Папа играет очень важную роль в жизни малыша и учит его многим вещам, которым не может научить мама. В этот день стоит поздравить всех мужчин, которые являются отцами, а также поблагодарить своего родителя.

Когда отмечается День отца 2021

День отца отмечается во многих странах мира в третье воскресенье июня. В 2021 году праздник выпадает на 20 июня и совпадает с Троицей.

История возникновения праздника

Впервые его отпраздновали в США 19 июня 1910 года. Отмечать его предложила женщина Сонора Додд, которая вместе с 5 братьями и сестрами воспитывалась отцом-одиночкой. Папа Соноры Уильям был для неё примером мужественного человека и ответственного родителя. Она обратилась в мэрию с инициативой проведения отцовского дня, чтобы выразить благодарность Уильяму.

В 1966 году президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником - Днем отца. К традиции празднования постепенно присоединялись разные страны мира. В Украине праздник отмечается с 2019 года.

В этот день принято украшать одежду цветком розы. Белую розу носят, если отца уже нет в живых, а красную - если он жив. В праздник часто проводятся социальные акции, семинары и выставки. Обсуждаются проблемы отцовства и образа отца в обществе. В семьях устраивают праздничные обеды, на которых папам дарят подарки.

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Автор: Екатерина Пулатова